DJ Torrada vira residente na Rádio Gazeta FM

DJ Torrada acaba de ser contratado pela Gazeta Fm de São Paulo. Ele é o DJ do Camarote 88, que vai ao ar às 21 horas.



A música do DJ também passou a integrar a estratégia de experiência na Six Sport Life Itaim, em São Paulo, a curadoria musical de DJ Torrada, profissional com mais de 28 anos de carreira e atuação em projetos voltados aos segmentos de entretenimento, eventos e wellness.

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Conhecida por oferecer atendimento personalizado e um ambiente reservado, a academia reúne empresários e personalidades que buscam treinar com discrição. Entre os frequentadores estão nomes como Álvaro Garnero e Ingrid Guimarães.

Na Six Sport Life Itaim, o trabalho de DJ Torrada vai além da seleção de playlists. A proposta é desenvolver uma programação musical alinhada aos diferentes momentos da rotina da academia, contribuindo para criar uma atmosfera compatível com as atividades realizadas ao longo do dia.

Além da curadoria na academia, DJ Torrada é residente do Kalla Club e da Rádio Gazeta FM de São Paulo, onde participa da programação musical da emissora.

Também atua como programador musical da Rádio Memphis e desenvolve projetos de curadoria para marcas como Samsung Brasil e Aperol Brasil.

Ao longo da carreira, passou por casas noturnas como Krypton, Cheers e Limelight, dividiu line-ups com artistas internacionais, entre eles David Guetta e Bob Sinclar, e foi eleito duas vezes o Melhor DJ do Brasil pela revista DJ Sound.

A presença de profissionais especializados em curadoria musical acompanha uma tendência observada no mercado fitness de alto padrão, em que elementos como iluminação, ambientação e trilha sonora são incorporados à experiência oferecida aos alunos.