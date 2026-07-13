Humorista leva cadeirada durante apresentação após mulher surtar na plateia

Uma apresentação de stand-up realizada em Florianópolis, na noite de sexta-feira (10), terminou em confusão após a comediante Fernanda Arantes ser agredida por uma mulher que estava na plateia.
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O episódio ocorreu quando a espectadora passou a ofender a artista e lançou uma cadeira em direção ao palco. Depois do ocorrido, um boletim de ocorrência foi registrado.
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Em entrevista ao g1, Fernanda contou que nunca havia visto a autora da agressão e afirmou que não houve qualquer contato entre as duas ao longo da apresentação. A mulher estava acompanhada por um homem, mas nenhum deles foi identificado.
"A gente já estava com quase 1 hora e 10 de show quando isso aconteceu. Então, não foi no começo do show. Foi uma pessoa que não conhecia, não entendi, enfim. Já estava há um bom tempo no show e não ficou claro o motivo", disse.
De acordo com a assessoria da humorista, a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência. No entanto, quando os policiais chegaram ao local, a agressora já havia deixado o estabelecimento. Desde então, o caso passou a ser acompanhado pelos advogados da artista.
Vídeos divulgados por Fernanda em seu perfil no Instagram registraram o momento da confusão.
Nas imagens, a mulher aparece chamando a comediante de “gorda” antes de arremessar a cadeira. O objeto acertou a mão da artista, mas não provocou ferimentos.
Mesmo após a agressão, Fernanda permaneceu no palco e conseguiu concluir a apresentação. Ao comentar a reação do público, ela destacou o apoio recebido durante o episódio.
"A plateia foi querida, me acolheu e consegui finalizar o show porque tenho muito respeito pelo palco e tudo que ele representa sabe, mas foi muito difícil", detalhou a artista.
@g1 Agressão - A comediante Fernanda Arantes relata ter sido agredida durante uma apresentação em Florianópolis (SC), na noite de sexta-feira (10). Segundo a artista, uma espectadora a xingou e arremessou uma cadeira contra o palco. Vídeos mostram o momento em que a mulher chama a humorista de “gorda” antes de lançar o objeto. Fernanda conseguiu se defender com a mão e não sofreu ferimentos graves. De acordo com a equipe da comediante, a Polícia Militar foi acionada, mas a agressora deixou o local antes da chegada dos policiais. Até este domingo (12), não havia registro de boletim de ocorrência. O Floripa Comedy Club informou que não vai comentar o caso por enquanto, em respeito à artista. #agressão #comediante #humorista #fernandaarantes ? som original - g1
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