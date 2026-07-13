CazéTV bate recorde mundial em transmissão de Noruega x Inglaterra

A transmissão exclusiva da partida entre Inglaterra e Noruega colocou a CazéTV em um novo patamar de audiência no YouTube.
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Exibido neste sábado (11), o duelo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 registrou a maior audiência simultânea da história do canal durante o torneio, ultrapassando inclusive o desempenho alcançado em jogos da Seleção Brasileira.
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O pico foi alcançado no primeiro tempo da prorrogação, logo depois de a Inglaterra marcar o segundo gol.
Naquele momento, mais de 21,2 milhões de aparelhos estavam conectados simultaneamente à live, superando a marca anterior de 21,1 milhões, registrada na transmissão do confronto entre Brasil e Japão.
O resultado também evidencia a estratégia adotada para a divisão dos direitos de transmissão das quartas de final entre a CazéTV e a Globo.
Com prioridade para escolher os jogos, a plataforma comandada por Casimiro Miguel assegurou a exclusividade das partidas entre Inglaterra e Noruega e Argentina e Suíça. Já a Globo transmitiu França e Marrocos e Espanha e Bélgica nos dias anteriores.
Com o novo recorde, a CazéTV agora reúne 29 das 30 maiores transmissões ao vivo da história do YouTube em número de espectadores simultâneos.
A exceção é a live da missão espacial indiana que acompanhou o pouso da sonda Chandrayaan-3 na lua.
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