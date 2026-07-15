A origem da foto de Lionel Messi dando banho em Lamine Yamal - (crédito: Reprodução/Instagram)

Às vésperas da final da Copa do Mundo de 2026, uma fotografia registrada há quase duas décadas voltou a circular nas redes sociais e chamou a atenção dos fãs de futebol.

O motivo é inusitado: a imagem mostra Lionel Messi segurando e dando banho em um bebê que, anos depois, se tornaria um dos principais nomes da seleção espanhola. A criança era Lamine Yamal.

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Os dois podem ficar frente a frente já neste domingo (19), às 16h, na decisão do Mundial.

Para que o encontro aconteça, porém, a Argentina precisa derrotar a Inglaterra na semifinal desta quarta-feira (15).

Em caso de classificação, Messi disputará o título justamente contra a Espanha liderada por Yamal.

O registro foi feito em 2007, quando Messi tinha apenas 19 anos e ainda iniciava sua trajetória como profissional no Barcelona.

Naquele momento, ninguém imaginava que o jovem argentino se transformaria em um dos maiores jogadores da história do futebol, assim como o bebê fotografado ao seu lado se tornaria uma das maiores promessas da modalidade.

Responsável pelo clique, o fotógrafo Juan Monfort contou que só voltou a se lembrar da imagem recentemente, depois de receber uma mensagem de um amigo.

"Eu só lembrei dessa foto na semana passada. Um amigo me mandou uma mensagem perguntando se ela era minha. Respondi que sim, mas não reconheci o bebê. Perguntei quem era e ele disse: 'É o Lamine Yamal'", contou o fotógrafo Juan Monfort, autor da imagem.

A sessão fotográfica fazia parte de um calendário beneficente promovido por um jornal espanhol em parceria entre o Barcelona e o Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância).

Na ocasião, famílias da região participaram de um sorteio, e o pequeno Yamal foi escolhido para participar do ensaio ao lado do então jovem atacante do clube catalão.

Ao recordar aquele dia, Monfort destacou que Messi ainda estava no início da carreira e sequer havia alcançado o status de estrela mundial.

"O Messi ainda era um garoto que estava começando a jogar. Tinha potencial, mas ainda não era o Messi que conhecemos. Ele nem foi tão precoce quanto o Lamine Yamal", relembra Juan.

Nascido e criado em Rocafonda, bairro de Mataró, cidade próxima a Barcelona, Lamine Yamal é filho de mãe nascida na Guiné Equatorial e pai marroquino.

Formado nas categorias de base do Barcelona, o atacante acumulou recordes de precocidade tanto pelo clube quanto pela seleção espanhola, consolidando-se ainda na adolescência como um dos principais talentos do futebol mundial.