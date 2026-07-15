Casa de Lamine Yamal sofre tentativa de roubo após vitória da Espanha sobre a França - (crédito: Reprodução/Instagram)

Horas depois de ajudar a Espanha a vencer a França por 2 a 0 e garantir vaga na final da Copa do Mundo, Lamine Yamal viu seu nome voltar ao noticiário por um motivo fora dos gramados.

A residência do atacante, localizada na região metropolitana de Barcelona, foi alvo de uma tentativa de invasão na madrugada desta quarta-feira (15).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o jornal La Vanguardia, dois suspeitos escalaram o muro da propriedade, situada em Esplugues de Llobregat, mas deixaram o local após serem percebidos pelos seguranças responsáveis pela vigilância do imóvel.

Os Mossos d'Esquadra, polícia da Catalunha, confirmaram que registraram uma tentativa de roubo em uma residência no município, embora não tenham divulgado a identidade do proprietário por questões de privacidade.

A corporação informou ainda que investiga um "roubo com violência" ocorrido em outra casa da mesma região, nas proximidades da residência de Yamal.

Casos envolvendo furtos e roubos em imóveis de jogadores de futebol têm sido recorrentes na Espanha, especialmente em Madri. Nos últimos anos, atletas como Karim Benzema, Rodrygo e Dani Carvajal também tiveram suas casas invadidas.

Segundo o La Vanguardia, a propriedade de Lamine Yamal já era conhecida antes mesmo de ser adquirida pelo atacante.

O imóvel pertenceu ao ex-zagueiro Gerard Piqué e à cantora colombiana Shakira durante o período em que o casal viveu junto em Barcelona.