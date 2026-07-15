Isis Valverde fica em saia justa ao comentar processo trabalhista de ex-funcionária

Isis Valverde se pronunciou pela primeira vez em frente à imprensa sobre a ação trabalhista movida por uma ex-cozinheira que trabalhou em sua residência entre 2014 e 2021.
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Durante entrevista ao programa "Fofocalizando", a atriz afirmou que sempre cumpriu a legislação e garantiu ter respeitado os direitos de todos os profissionais que passaram por sua casa.
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Ao comentar o caso, Isis demonstrou incômodo com o assunto e ressaltou que não vê motivos para ampliar a discussão.
“Eu nunca agi fora da lei, eu sempre agi dentro da lei, respeitando as pessoas, os direitos das pessoas. Essa pessoa trabalhou pra mim há cinco anos. Então, eu acho que respeito a todos, eu não tenho nada mais a adicionar a esse assunto”, declarou.
A ação foi apresentada por uma ex-cozinheira que prestou serviços para a atriz entre 2014 e 2021.
No processo, a trabalhadora afirma que cumpria jornadas de até 12 horas por dia, com apenas 20 minutos de intervalo, além de exercer diferentes funções durante o expediente.
Ainda de acordo com a ex-funcionária, sua remuneração sofreu reajuste ao longo dos anos de trabalho, passando de R$ 1,5 mil para R$ 2,5 mil.
O processo foi encerrado após as partes firmarem um acordo judicial. Pelo acerto homologado, Isis Valverde pagou R$ 30 mil para colocar fim à ação trabalhista.
Ísis Valverde fala sobre processo de ex-funcionária:— QG do POP (@QGdoPOP) July 14, 2026
“Eu nunca agi fora da lei, eu sempre agi dentro da lei, respeitando as pessoas, os direitos das pessoas. Essa pessoa trabalhou pra mim há cinco anos atrás. Então eu acho que respeito a todos, eu não tenho nada mais adicionar a… pic.twitter.com/W4hUPkKvD8
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