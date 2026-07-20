Namorada de Lamine Yamal manda recado após vitória da Espanha; veja - (crédito: Reprodução/Instagram)

A conquista do segundo título mundial da Espanha teve Lamine Yamal como um dos principais personagens da celebração realizada no Estádio de Nova York-Nova Jersey.

Depois do triunfo por 1 a 0 sobre a Argentina, confirmado apenas na prorrogação, o atacante do Barcelona viveu momentos de festa dentro de campo ao lado de companheiros, familiares e pessoas próximas.

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Entre as demonstrações de carinho após a decisão, um dos instantes que chamou atenção foi o encontro do jogador com sua namorada, Inés García Santos.

Em clima de comemoração, os dois trocaram um momento reservado e romântico enquanto celebravam a conquista que marcou a carreira do jovem espanhol.

Conhecida por atuar como influenciadora de moda e estilo de vida, García também se manifestou nas redes sociais assim que a vitória da seleção espanhola foi confirmada.

Ao publicar uma imagem do casal no estádio, ela mandou o recado: “Você conseguiu. Parabéns, meu amor, você é o campeão do mundo.”