Atitude de Lamine Yamal com Messi após derrota da Argentina surpreende a web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A histórica fotografia registrada em 2007, na qual Lionel Messi aparece dando banho no então bebê Lamine Yamal, ganhou repercussão internacional nesta semana por um motivo simbólico.

Décadas depois daquele encontro, os dois voltaram a dividir um momento marcante, desta vez no gramado da decisão da Copa do Mundo, quando o jovem espanhol procurou o argentino para demonstrar apoio após o encerramento da partida.

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Logo depois da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina, resultado que garantiu o título mundial aos espanhóis, Yamal caminhou até Messi, que permanecia sentado no campo, visivelmente abatido.

Ao perceber a aproximação do atacante do Barcelona, o camisa 10 argentino se levantou e recebeu um abraço do adversário, em uma das cenas de maior repercussão após o apito final.

O gesto não foi isolado. Confirmado o vice-campeonato da Argentina, Messi também foi cumprimentado por diversos jogadores da seleção espanhola.

A edição de 2026 marcou a sexta participação do astro em Copas do Mundo e encerrou sua campanha com o segundo vice da carreira.

Campeão em 2022, ele balançou as redes oito vezes neste Mundial, chegando a 20 gols em Copas. Apesar da marca, terminou atrás de Mbappé tanto na artilharia da competição quanto na lista histórica do torneio.

Do lado da seleção campeã, Lamine Yamal disputou sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos.

Na decisão, teve participação discreta, encerrando a campanha com um único gol, anotado na vitória da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos.