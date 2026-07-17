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Volume em short de Vini Jr. rouba a cena em foto: 'Gigante!'

Uma publicação do atleta nas redes sociais chamou atenção por um detalhe inusitado

Volume em short de Vini Jr. chama atenção nas redes - (crédito: Reprodução/Instagram)
Volume em short de Vini Jr. chama atenção nas redes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma publicação recente de Vini Jr. nas redes sociais acabou repercutindo por um motivo inesperado.

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O atacante compartilhou uma sequência de fotos feitas durante uma das partidas da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, mas foram os comentários dos seguidores que roubaram a atenção.

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Nas imagens, o jogador aparece vestindo o uniforme oficial do Brasil. No entanto, o que rapidamente virou assunto entre os internautas foi o volume marcado no short do atleta, detalhe que gerou uma enxurrada de reações na publicação.

Diversos usuários deixaram mensagens bem-humoradas sobre o registro. "GIGANTEEEEE", escreveu uma internauta em letras maiúsculas.

Outra comentou: "Agora eu entendi o que a Virginia gosta nele". Uma outra internauta ousou ao dizer: "Pirocudo!".

Entre as manifestações, uma das que mais chamou atenção foi a da atriz e ex-dançarina Rosiane Pinheiro.

Em tom descontraído, ela comentou: "Tá explicado porque correu tanto, jogou tanto e fez o primeiro gol da copa! Com três pernas fica fácil".

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 17/07/2026 12:02
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