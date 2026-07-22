Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos

A mansão de Vini Jr., localizada no condomínio Alphaville Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi palco de uma festa julina que reuniu familiares e amigos próximos do jogador e de Virginia Fonseca na terça-feira (21).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O encontro ganhou repercussão nas redes sociais por representar uma das primeiras aparições públicas do casal desde a confirmação de que reataram o relacionamento.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao longo do dia, a influenciadora compartilhou diversos registros da comemoração no Instagram.
Além de mostrar os preparativos da celebração, ela publicou fotos ao lado do atacante, que passou a ser apresentado oficialmente como seu namorado após meses de especulações sobre a reconciliação.
Entre os convidados estavam Hebert Gomes, Duda Freire e Maressa Lopes, além de Monyque Isabella e Jessica Kalossi, irmã e cunhada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia.
A decoração seguiu o clima típico das festas julinas e incluiu barracas com diferentes opções gastronômicas.
Os convidados puderam aproveitar churrasco, pipoca, caldos e doces tradicionais, entre eles maçã do amor, paçoca e bem-casado.
Virginia também exibiu as atrações preparadas para animar a confraternização. A estrutura contou com barraca do beijo, pescaria, apresentação de DJ e um touro mecânico, que fizeram parte das opções de entretenimento oferecidas aos convidados.
Saiba Mais
- Mariana Morais Bella Longuinho bate recorde e fatura alto após transição de gênero
- Mariana Morais Bella Longuinho posa de biquíni cavado na neve e impressiona com boa forma
- Mariana Morais Com marido polêmico, Bruna Biancardi desabafa sobre o lado negativo da fama
- Mariana Morais Vini Jr. e Virginia são flagrados aos beijos em momento de pegação na praia
- Mariana Morais Médico responsável por 'novo rosto' de Vini Jr. apaga foto com jogador
- Mariana Morais Daniela Albuquerque recebe surpresa de aniversário com bolo assinado pelo chef Douglas Volpy