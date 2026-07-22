Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mansão de Vini Jr., localizada no condomínio Alphaville Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi palco de uma festa julina que reuniu familiares e amigos próximos do jogador e de Virginia Fonseca na terça-feira (21).

O encontro ganhou repercussão nas redes sociais por representar uma das primeiras aparições públicas do casal desde a confirmação de que reataram o relacionamento.

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Ao longo do dia, a influenciadora compartilhou diversos registros da comemoração no Instagram.

Além de mostrar os preparativos da celebração, ela publicou fotos ao lado do atacante, que passou a ser apresentado oficialmente como seu namorado após meses de especulações sobre a reconciliação.

Entre os convidados estavam Hebert Gomes, Duda Freire e Maressa Lopes, além de Monyque Isabella e Jessica Kalossi, irmã e cunhada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia.

A decoração seguiu o clima típico das festas julinas e incluiu barracas com diferentes opções gastronômicas.

Os convidados puderam aproveitar churrasco, pipoca, caldos e doces tradicionais, entre eles maçã do amor, paçoca e bem-casado.

Virginia também exibiu as atrações preparadas para animar a confraternização. A estrutura contou com barraca do beijo, pescaria, apresentação de DJ e um touro mecânico, que fizeram parte das opções de entretenimento oferecidas aos convidados.