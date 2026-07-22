InícioColunistas#Mariana Morais
CELEBRAÇÃO!

Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos

Influenciadora compartilhou cliques inéditos da festa nas redes sociais

Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos - (crédito: Reprodução/Instagram)

A mansão de Vini Jr., localizada no condomínio Alphaville Barra, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro, foi palco de uma festa julina que reuniu familiares e amigos próximos do jogador e de Virginia Fonseca na terça-feira (21).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O encontro ganhou repercussão nas redes sociais por representar uma das primeiras aparições públicas do casal desde a confirmação de que reataram o relacionamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Ao longo do dia, a influenciadora compartilhou diversos registros da comemoração no Instagram.

Além de mostrar os preparativos da celebração, ela publicou fotos ao lado do atacante, que passou a ser apresentado oficialmente como seu namorado após meses de especulações sobre a reconciliação.

Entre os convidados estavam Hebert Gomes, Duda Freire e Maressa Lopes, além de Monyque Isabella e Jessica Kalossi, irmã e cunhada de Zé Felipe, ex-marido de Virginia.

A decoração seguiu o clima típico das festas julinas e incluiu barracas com diferentes opções gastronômicas.

Os convidados puderam aproveitar churrasco, pipoca, caldos e doces tradicionais, entre eles maçã do amor, paçoca e bem-casado.

Virginia também exibiu as atrações preparadas para animar a confraternização. A estrutura contou com barraca do beijo, pescaria, apresentação de DJ e um touro mecânico, que fizeram parte das opções de entretenimento oferecidas aos convidados.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 22/07/2026 10:22
SIGA
x