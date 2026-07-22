Bella Longuinho bate recorde e fatura alto após transição de gênero - (crédito: Reprodução/Instagram)

O receio de perder parte do público ao anunciar sua transição de gênero acabou dando lugar a um crescimento inesperado na carreira de Bella Longuinho.

Aos 24 anos, a influenciadora afirma que a decisão teve efeito contrário ao que imaginava e impulsionou sua audiência nas plataformas de conteúdo adulto.

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Com 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Bella contou que acompanhou de perto a reação dos fãs durante todo o processo.

Antes de tornar a transição pública, ela acreditava que muitos assinantes deixariam de acompanhar seu trabalho.

“Eu fiquei muito chocada, porque esse era um medo meu. Pensei que, se eu transicionasse, perderia muitos assinantes. Com certeza devo ter perdido alguns, como sempre acontece, mas chegaram muitos outros”, afirma.

Segundo dados divulgados pela FatalFans, a influenciadora passou a integrar o grupo dos maiores destaques da plataforma em volume de vendas.

Bella atribui esse crescimento ao interesse do público em acompanhar cada etapa da transição, incluindo as mudanças físicas e os procedimentos cirúrgicos.

“A minha transição engajou muito por causa das cirurgias e de todo o processo. O número cresceu absurdamente. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida e estou muito feliz com isso”, declara.

Além das publicações voltadas ao conteúdo adulto, Bella mantém contato frequente com os assinantes por meio de mensagens, áudios e fotos.

Ela explica que também compartilha momentos da rotina no Instagram e acredita que essa interação constante faz com que o interesse dos fãs vá além do conteúdo sensual.