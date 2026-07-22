Irmã de Zé Felipe curte festança em mansão de Vini Jr; veja fotos - (crédito: Reprodução/Instagram)

Entre os convidados da festa julina promovida por Vini Jr. e Virginia Fonseca nesta terça-feira (21) estava Monyque Isabella, de 34 anos.

A comemoração foi realizada na mansão do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, de 26 anos, no Rio de Janeiro, e marcou mais um momento público do casal após a confirmação da reconciliação.

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Antes do início do evento, Virginia compartilhou nas redes sociais um registro da ex-cunhada já caracterizada para o arraiá, mostrando o look escolhido por Monyque para a celebração.

Filha do cantor sertanejo Leonardo e da empresária Sandra Helena, Monyque é uma das seis herdeiras do artista e sempre manteve uma postura mais reservada em relação à vida pública.

Ainda assim, ela tem aparecido com frequência ao lado de Virginia, mesmo após o fim do casamento da influenciadora com Zé Felipe.

A relação próxima entre as duas também se reflete no convívio familiar. Monyque é madrinha de José Leonardo, de 1 ano, filho caçula de Zé Felipe e Virginia.

Além dele, ela também mantém uma convivência constante com Maria Alice, de 5 anos, e Maria Flor, de 3, vínculo frequentemente registrado nas redes sociais.