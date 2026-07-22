Amigas de Preta Gil têm supostas traições expostas por ex-marido da cantora - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A repercussão do documentário "Preta - Eu Não Ando Só", exibido pela Globo na última segunda-feira (20), motivou uma reação pública de Rodrigo Godoy.

Um dia após a estreia da produção, o ex-marido de Preta Gil recorreu aos stories do Instagram para rebater as críticas feitas por pessoas próximas à cantora e sugeriu que poderia revelar informações comprometedoras sobre artistas do meio.

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O incômodo de Rodrigo surgiu após os depoimentos exibidos no documentário, entre eles os de Carolina Dieckmann e Gominho.

Ambos comentam o impacto que o fim do casamento teve sobre Preta Gil durante o período em que ela enfrentava um câncer no intestino.

A própria cantora havia tornado pública, em 2023, a informação de que foi traída pelo então marido enquanto realizava o tratamento contra a doença.

Em uma das falas exibidas na produção, Carolina Dieckmann relaciona a separação ao momento delicado vivido pela artista.

"A doença da Preta tem um agravante muito grande, que eu nem consigo dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi a porrada maior do câncer. Você tomar porrada de alguém que você não espera, que você dorme…", afirmou Carolina Dieckmann no documentário.

Rodrigo Godoy se pronuncia publicamente

Após a ampla repercussão do filme, Rodrigo respondeu por meio das redes sociais e afirmou que acompanhou de perto os bastidores do meio artístico durante o período em que foi casado com Preta Gil.

Sem citar nomes, ele insinuou conhecer situações envolvendo pessoas que hoje fazem críticas à sua postura.

"Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda", disparou.

Na sequência, o personal trainer voltou a fazer insinuações sobre supostos casos de infidelidade envolvendo artistas, mas sem identificar quem seriam os alvos das declarações.

"Um monte de atriz e ator falando merda na TV. Vocês não falam que você [sic] era amante de fulana, amante de fulano. Que você casada frequentava festa que o amante estava junto. Acho que isso vocês não lembram, não né?", disse Godoy.

Encerrando a sequência de publicações, Rodrigo afirmou que grande parte das relações no meio artístico seria baseada em interesses e voltou a criticar a imagem pública de algumas celebridades.

“Nesse meio, contam-se nos dedos quem realmente é íntegro, quem é amigo um do outro. 90% é tudo falso um com outro”, disse.

Por fim, Rodrigo Godoy disparou: “Vocês ficam idolatrando essas pessoas, colocam no pedestal tanta gente que, se vocês soubessem um terço, mudariam o conceito. Todo mundo sonso. Nem do arroba de vocês eles gostam, é que precisam.”