Amigas de Preta Gil têm supostas traições expostas por ex-marido da cantora

A repercussão do documentário "Preta - Eu Não Ando Só", exibido pela Globo na última segunda-feira (20), motivou uma reação pública de Rodrigo Godoy.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Um dia após a estreia da produção, o ex-marido de Preta Gil recorreu aos stories do Instagram para rebater as críticas feitas por pessoas próximas à cantora e sugeriu que poderia revelar informações comprometedoras sobre artistas do meio.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O incômodo de Rodrigo surgiu após os depoimentos exibidos no documentário, entre eles os de Carolina Dieckmann e Gominho.
Ambos comentam o impacto que o fim do casamento teve sobre Preta Gil durante o período em que ela enfrentava um câncer no intestino.
A própria cantora havia tornado pública, em 2023, a informação de que foi traída pelo então marido enquanto realizava o tratamento contra a doença.
Em uma das falas exibidas na produção, Carolina Dieckmann relaciona a separação ao momento delicado vivido pela artista.
"A doença da Preta tem um agravante muito grande, que eu nem consigo dizer o tamanho, que foi vir junto com o fim do casamento do jeito que foi. Eu acho que, naquele momento, foi a porrada maior do câncer. Você tomar porrada de alguém que você não espera, que você dorme…", afirmou Carolina Dieckmann no documentário.
Rodrigo Godoy se pronuncia publicamente
Após a ampla repercussão do filme, Rodrigo respondeu por meio das redes sociais e afirmou que acompanhou de perto os bastidores do meio artístico durante o período em que foi casado com Preta Gil.
Sem citar nomes, ele insinuou conhecer situações envolvendo pessoas que hoje fazem críticas à sua postura.
"Acho que vocês esqueceram que vivi muito tempo nos bastidores e ouvi, assisti e presenciei muita coisa. Vocês estão com um telhado de vidro, tacando pedra no prédio dos outros que não estão podendo. Se o lobo mau soprar, a casa de vocês cai toda", disparou.
Na sequência, o personal trainer voltou a fazer insinuações sobre supostos casos de infidelidade envolvendo artistas, mas sem identificar quem seriam os alvos das declarações.
"Um monte de atriz e ator falando merda na TV. Vocês não falam que você [sic] era amante de fulana, amante de fulano. Que você casada frequentava festa que o amante estava junto. Acho que isso vocês não lembram, não né?", disse Godoy.
Encerrando a sequência de publicações, Rodrigo afirmou que grande parte das relações no meio artístico seria baseada em interesses e voltou a criticar a imagem pública de algumas celebridades.
“Nesse meio, contam-se nos dedos quem realmente é íntegro, quem é amigo um do outro. 90% é tudo falso um com outro”, disse.
Por fim, Rodrigo Godoy disparou: “Vocês ficam idolatrando essas pessoas, colocam no pedestal tanta gente que, se vocês soubessem um terço, mudariam o conceito. Todo mundo sonso. Nem do arroba de vocês eles gostam, é que precisam.”
????AGORA: Rodrigo Godoy, ex de Preta Gil, se pronuncia:— CHOQUEI (@choquei) July 21, 2026
“Acho que vocês esqueceram que eu vivi muito tempo nos bastidores, né? Que eu ouvi muita coisa, que eu assisti muita coisa, que eu presenciei muita coisa, né?" pic.twitter.com/gZD4tJmVxb
Saiba Mais
- Mariana Morais Famoso produtor musical brasileiro relembra episódio inusitado com os Backstreet Boys
- Mariana Morais De Virginia a Zé Felipe: o sensitivo que virou febre entre famosos
- Mariana Morais Irmã de Zé Felipe curte festança em mansão de Vini Jr; veja fotos
- Mariana Morais Virginia exibe novo visual de Vini Jr. em festa julina; veja fotos
- Mariana Morais Bella Longuinho bate recorde e fatura alto após transição de gênero
- Mariana Morais Bella Longuinho posa de biquíni cavado na neve e impressiona com boa forma