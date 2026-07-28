Zé Felipe se pronuncia após colocar o filho para falar obscenidades

As críticas recebidas nas redes sociais levaram Zé Felipe a gravar um pedido público de desculpas nesta terça-feira (28).
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O cantor se pronunciou após a repercussão de um vídeo envolvendo o filho caçula, José Leonardo, que acabou sendo alvo de questionamentos por parte de internautas.
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Na gravação que gerou a polêmica, o artista aparece ao lado de outros adultos fazendo uma pergunta ao menino: "o que vai dar para as meninas?".
Em seguida, a criança responde com uma palavra de conotação obscena: "p*u". O registro foi compartilhado pelo próprio sertanejo.
Depois da repercussão negativa, Zé Felipe usou os Stories do Instagram para reconhecer que parte do público se sentiu incomodada e afirmou que refletiu sobre as críticas recebidas.
Segundo ele, a brincadeira fazia parte da forma como foi criado, mas a discussão o fez enxergar a situação por outra perspectiva.
"O seguinte, ontem coloquei um vídeo do José, nem ia falar isso, mas senti vontade de falar e acho necessário. Foi fazendo uma brincadeira que eu, da forma que fui criado, sempre teve e isso não moldou nada a relação que eu tenho com as mulheres da minha vida.
Tipo, coisa de criação mesmo, e recebi muito comentário de muita gente falando por um ponto de vista que eu concordei e não sabia, a gente não sabe de tudo", declarou.
O cantor também ressaltou que entende a responsabilidade de quem possui grande alcance nas redes sociais e disse considerar importante prestar esclarecimentos quando uma publicação gera repercussão.
"Mas enfim, quando a gente é uma pessoa pública a gente deve satisfação sim para as pessoas, concordando com os pontos de vista ou não, tudo é aprendizado.
Para quem se sentiu incomodado e não foi criado da forma que fui criado, quero pedir desculpa, de verdade mesmo, desculpa. A intenção era só mostrar o dia a dia, não foi pra gerar constrangimento para ninguém. Desculpa aí os que concordo e os que não concordo também, desculpa", completou.
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