Diarreia explosiva faz Juliette desmaiar e diagnóstico de doença vem à tona

Juliette Freire precisou interromper a rotina e buscar atendimento médico de urgência após passar mal em casa.
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A ex-BBB e integrante do programa "Saia Justa" revelou aos seguidores, nesta segunda-feira (27), que foi hospitalizada depois de enfrentar uma sequência de sintomas intensos, que culminaram em um desmaio.
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Após realizar exames na unidade de saúde, a cantora contou que recebeu o diagnóstico de gastroenterite.
Segundo ela, o quadro foi provocado por uma provável intoxicação alimentar e não tem relação com outros problemas de saúde que chegou a considerar inicialmente.
"Comi alguma coisa que não me fez bem. Pensei que pudesse ser algo relacionado ao fígado ou à endometriose, mas não tem nada a ver. Agora estou melhor, medicada e hidratada", explicou nos Stories do Instagram.
Ao relatar o episódio, Juliette contou que o mal-estar começou de forma discreta cerca de dois dias antes, mas piorou significativamente durante a madrugada.
A artista afirmou que sofreu diversas crises fortes de diarreia e, pouco depois, apresentou outros sintomas que exigiram atendimento imediato.
"Passei muito mal, desmaiei, suei frio e a minha pressão arterial abaixou drasticamente. Comecei a vomitar sem parar e tive que correr para o pronto-socorro", relatou.
Já em recuperação, a paraibana apareceu novamente nas redes sociais para tranquilizar os fãs e afirmou que seu estado de saúde evoluiu bem após receber medicação e hidratação.
Bem-humorada, ela ainda respondeu às brincadeiras dos seguidores sobre sua imunidade. "Vocês ficam tirando onda com a minha imunidade, mas acontece nas melhores famílias", disse, aos risos.
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