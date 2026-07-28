Paradeiro e nova profissão de Elize Matsunaga são revelados

Longe do sistema prisional desde 2022, Elize Matsunaga construiu uma rotina distante daquela que a transformou em um dos nomes mais conhecidos do noticiário policial brasileiro.
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Aos 44 anos, ela vive em Franca, no interior de São Paulo, cumpre pena em regime aberto e hoje administra um negócio voltado ao mercado pet.
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A confecção de roupas para animais tornou-se sua principal atividade profissional. O empreendimento começou a ser estruturado ainda durante o período em que ela estava presa.
Em 2019, Elize abriu um registro como Microempreendedora Individual (MEI) para atuar na fabricação de peças destinadas a cães e gatos, projeto que passou a desenvolver após deixar a Penitenciária de Tremembé.
Antes de investir no próprio negócio, ela chegou a tentar outra forma de recomeçar. Elize trabalhou como motorista utilizando o aplicativo Maxim, mas abandonou a atividade pouco tempo depois.
Segundo o advogado Luciano Santoro, a repercussão do caso impedia que ela exercesse a profissão com discrição, já que era frequentemente reconhecida pelos passageiros.
"Cada corrida que ela fazia era uma foto diferente, é uma ampla exposição, então ela parou", afirmou o defensor ao R7.
Na ocasião, Uber e 99 informaram que Elize não possuía cadastro em suas plataformas.
Já a Maxim declarou que ela prestava serviços por meio do aplicativo, mantinha boa avaliação dos usuários e não havia recebido reclamações durante o período em que atuou.
A rotina discreta voltou a ser interrompida recentemente. Uma rara aparição pública da ex-detenta ganhou repercussão nas redes sociais justamente no momento em que sua história retorna ao centro das atenções com "Elize: Sombras de uma Mulher", filme da Netflix estrelado por Lorena Comparato.
Inspirada no crime que chocou o país em 2012, a produção acompanha a trajetória de Elize Matsunaga e retrata o assassinato do empresário Marcos Matsunaga, com quem ela teve uma filha.
O lançamento do longa reacendeu o interesse do público pelo caso e, consequentemente, pela vida que ela leva atualmente, mais de uma década após o episódio.
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