Apresentador do SBT se demite ao vivo e gera climão - (crédito: Reprodução/SBT)

O encerramento do "SBT Sports", exibido pela TH+ SBT, afiliada da emissora em São José dos Campos (SP), ganhou um tom inesperado na noite da última quarta-feira (29).

Ao finalizar a apresentação, o jornalista Lucas Tavares revelou ao vivo que estava deixando a emissora após cinco anos de trabalho e aproveitou o momento para fazer um pronunciamento aos telespectadores.

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Antes de iniciar o discurso, o apresentador retirou o ponto eletrônico e avisou que se afastaria do roteiro previsto.

Em seguida, pediu desculpas à equipe de produção e afirmou que considerava importante explicar pessoalmente sua saída ao público que o acompanhava diariamente.

"É a minha deixa para me despedir, eu vou sair um pouco do roteiro aqui, peço desculpas para a produção, mas vocês merecem saber a verdade porque eu tenho responsabilidade com vocês de casa. Hoje eu me despeço da TH+ SBT, foram cinco anos de muito trabalho, dedicação e aprendizado.

Entrei aqui todos os dias com o compromisso de entregar o meu melhor e de honrar a confiança de quem tá do outro lado, na telinha", iniciou o apresentador.

Na sequência, Lucas fez uma reflexão sobre o fim de sua trajetória na emissora e afirmou que alguns princípios não podem ser deixados de lado.

Sem detalhar os motivos da demissão, ele declarou que há "valores inegociáveis" e sugeriu que nem sempre o encerramento de um ciclo ocorre da maneira esperada.

"Só que nem sempre os ciclos terminam da forma que a gente imagina, a vida nos ensina que competência, respeito e profissionalismo precisam caminhar juntos e existem valores que são inegociáveis. Saio com a sensação de dever cumprido e a certeza que fiz o meu melhor nas condições que tive", encerrou.

O pronunciamento repercutiu rapidamente nas redes sociais. Diversos internautas interpretaram a fala como um indicativo de problemas internos nos bastidores da emissora.

"Com certeza teve m*rda nos bastidores. Ele foi enfático em algumas palavras, principalmente PROFISSIONALISMO", escreveu um usuário. "Ele tirando o ponto do ouvido kkkk", comentou outro. "Quando o apresentador tira o ponto na despedida, a gente já sabe que vem chumbo grosso", observou mais um.