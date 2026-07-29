Mãe de Davi Brito descobre casamento do filho pelas redes e se manifesta - (crédito: Reprodução/Instagram)

Após viralizar ao afirmar que descobriu o casamento de Davi Brito pela internet, Elisângela Brito voltou às redes sociais na terça-feira (28) para comentar novamente a união do filho com a influenciadora Emilly Araújo.

Desta vez, a mãe do campeão do "BBB 24" adotou um tom de apoio e deixou uma mensagem de carinho ao casal.

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Em vídeo publicado em seu perfil, Elisângela reafirmou que não foi informada previamente sobre a cerimônia e que soube da novidade apenas pelas redes sociais.

Apesar da surpresa, ela desejou felicidade aos recém-casados e disse estar satisfeita em receber Emilly na família.

"Gente, eu tô passando aqui, que eu já vi minhas imagens aí em todas as páginas. Tô passando aqui para parabenizar Davi Brito e Emilly Araújo, sabendo que Emilly, eu e ela nos damos muito bem, muito bem mesmo.

Conheci a Emilly, uma menina trabalhadeira, que ganhou muito ponto comigo. Depois eu comecei a observar que a Emily é uma pessoa amada, onde ela mora, além de que é querida", iniciou Elisângela.

Na sequência, ela reforçou o carinho que desenvolveu pela influenciadora e afirmou esperar que a nora esteja preparada para a exposição provocada pelas redes sociais.

"Do pouco tempo que eu conheço a Emily, eu pude observar isso e hoje, pelas redes sociais, eu soube que eles se casaram. Tô aqui para desejar felicidades a eles.

Os meus votos é de que Deus abençoe vocês. Eu tô muito feliz de estar recebendo a Emilly na Família Brito. Espero que ela saiba lidar com as redes sociais", completou a mãe de Davi.

Davi é exposto após assumir novo relacionamento

O casamento de Davi Brito e Emilly Araújo movimentou a internet ao longo de terça-feira (28) e acabou gerando uma nova polêmica.

A repercussão aumentou depois que outra influenciadora, Emilly Amorim, fez um comentário insinuando que teria recebido mensagens do ex-BBB enquanto ele já se relacionava com a agora esposa.

A arquiteta e urbanista, que soma quase 90 mil seguidores nas redes sociais e atua como embaixadora de uma marca voltada ao universo fitness, reagiu a uma publicação sobre a união civil do casal.

Chamando atenção para o fato de o relacionamento ter cerca de quatro meses, ela escreveu: "4 meses? E me mandando mensagem? (risos) oi?".