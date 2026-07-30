Sophie Cunningham se posiciona contra pessoas trans nos esportes e vira a nova queridinha da extrema direita

Linha de tênis de Sophie Cunningham esgotam após posicionamento contra pessoas trans - (crédito: Reprodução/Instagram)

Poucas horas após chegar às lojas, o primeiro modelo de tênis exclusivo da armadora Sophie Cunningham, desenvolvido pela Adidas, teve a maior parte dos tamanhos esgotada.

O lançamento ocorreu na última sexta-feira (24), poucos dias depois de a atleta do Indiana Fever voltar a defender publicamente que atletas transgênero não disputem competições femininas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O desempenho comercial do produto acompanha o momento de alta visibilidade vivido pela jogadora dentro e fora das quadras.

Na atual temporada da Women’s National Basketball Association (WNBA, Associação Nacional de Basquete Feminino), Cunningham soma médias de 9,3 pontos, 2,4 rebotes e 1,3 assistências por jogo, além de converter 42,9% dos arremessos de três pontos.

O Indiana Fever ocupa a quinta colocação da liga, com campanha de 17 vitórias e 10 derrotas.

Na semana passada, durante entrevista à ESPN e, posteriormente, em conversa com jornalistas antes de uma partida da equipe, a armadora reafirmou seu posicionamento sobre a participação de atletas transgênero no esporte feminino, afirmando que sua opinião permanece inalterada.

“Eu disse o que disse. Acho que é uma questão de bom senso. E acho que sempre acreditarei nisso. Acho muito importante proteger as crianças, e isso inclui as meninas. Mantenho o que disse.”

Ao abordar o tema, Cunningham também rejeitou a ideia de que sua manifestação tenha motivação político-partidária. “Não sou uma pessoa muito política.”

Segundo a atleta, sua defesa está relacionada à preservação do esporte feminino e às garantias previstas pelo Título IX.

“É por isso que existe o Título IX. É por isso que temos algumas das maiores atletas do esporte feminino. Se o Título IX e o esporte feminino não fossem protegidos, não ouviríamos falar de nenhuma mulher no esporte. Portanto, acho que, no futuro, é fundamental proteger isso.”

Questionada sobre a possibilidade de suas declarações serem interpretadas como ofensivas à comunidade trans, Cunningham negou essa intenção. “Eu não desgosto de ninguém. Há espaço para amar a todos.”

Após a repercussão das falas da jogadora, o Indiana Fever divulgou um posicionamento oficial esclarecendo que as opiniões expressadas por Cunningham são de caráter pessoal e não refletem a posição da franquia.

“Nossos jogadores são adultos ponderados com suas próprias perspectivas e opiniões, e esses pontos de vista são deles.”

Na mesma nota, a organização reforçou que mantém o compromisso com um ambiente acolhedor e respeitoso para todos os torcedores.

“Estamos comprometidos em acolher torcedores de todas as origens e tratar todos com respeito, e é isso que nos guia como organização.”