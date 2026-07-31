Virginia está grávida de Vini Jr? Detalhe intriga fãs e alimenta rumores

Uma publicação feita por Virgínia Fonseca durante um compromisso em família acabou movimentando as redes sociais e levantando especulações entre os seguidores da influenciadora.

O motivo foi um detalhe na legenda de uma foto ao lado de Vini Jr. e dos filhos, que muitos interpretaram como um possível indício de uma nova gravidez.

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A imagem foi compartilhada nos Stories enquanto a empresária participava da comemoração do aniversário de 3 anos de Gabriel, sobrinho de Virgínia.

O menino é filho de William Gusmão, irmão da influenciadora, com Mellody Barreto. A festa aconteceu em Goiânia, na última quinta-feira (30), e contou com a presença do jogador, que acompanhou a namorada no evento. Para a ocasião, Virgínia escolheu um vestido avaliado em R$ 6 mil.

O casal havia retornado recentemente ao Brasil após passar uma temporada no exterior durante as férias de Vini Jr., que encerrou seus compromissos na Copa do Mundo.

O atleta também tem chamado atenção nas últimas semanas pela mudança na aparência após realizar uma harmonização.

Durante a celebração, Vini Jr. demonstrou proximidade com a família da influenciadora e foi fotografado carregando José Leonardo no colo.

Entretanto, o que realmente chamou a atenção dos internautas foi a sequência de emojis utilizada por Virgínia em uma publicação romântica ao lado do jogador e das crianças Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Tradicionalmente, a influenciadora utiliza um coração rosa com brilho, um roxo e um azul para representar cada um dos filhos.

Desta vez, porém, acrescentou um quarto coração vermelho, emoji que costuma aparecer em postagens dedicadas a Vini Jr. O detalhe foi suficiente para alimentar teorias sobre uma possível gestação.

Nos comentários compartilhados pela página Gossip do Dia, seguidores reagiram à publicação com mensagens como: "É meus amigos, acho que o quarto baby está a caminho mesmo", escreveu uma fã. Outra comentou: "Eita que a quarta gravidez veeeem aiiiiii".

As especulações continuaram entre outros internautas. "O quarto coração veio!!!", afirmou uma pessoa. "Eu to passada, ela não ia colocar um quarto coração tipo, pro Vini, esses corações sempre representaram as crianças", observou outra. Já uma terceira resumiu a suspeita dizendo: "To sentindo que ela ta grávida".