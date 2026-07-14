Em jantar de luxo, Virginia ostenta bolsa de R$ 400 mil dada por Vini Jr. - (crédito: Instagram)

Em meio às especulações sobre uma possível retomada do relacionamento com Vini Jr., Virginia Fonseca voltou a chamar atenção nas redes sociais ao exibir o look escolhido para um jantar durante a viagem à Itália, na noite desta segunda-feira (13).

A influenciadora está hospedada em um megaiate na Sardenha, onde participa das comemorações pelo aniversário de 26 anos do camisa 7 da Seleção Brasileira.

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O encontro acontece poucos dias após o fim do namoro de seis meses entre os dois, anunciado pouco antes do início da Copa do Mundo.

Depois de colocar os três filhos, frutos do antigo casamento com Zé Felipe, para dormir, Virginia compartilhou nos Stories do Instagram o visual escolhido para a noite.

A empresária apostou em um corset branco com decote, cabelos ondulados, joias da grife Van Cleef & Arpels e um relógio da Jacob & Co, marca da qual é embaixadora.

"Estou prontinha para ir jantar", ela contou nos Stories do Instagram.

A produção foi completada com uma bolsa da Hermès, item que tem um significado especial para a influenciadora.

Avaliada em mais de R$ 400 mil, a peça foi dada de presente por Vini Jr. durante o Valentine's Day, em fevereiro deste ano, quando os dois ainda estavam juntos.

Na publicação, o jogador deixou um coração na área de comentários.