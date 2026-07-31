MC Mirella surge de microbiquíni e parte íntima gera dúvidas em fãs

Uma publicação recente de MC Mirella no Instagram voltou a repercutir entre os seguidores da cantora.
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Desta vez, o destaque não ficou apenas para a dança compartilhada pela artista, mas principalmente para o figurino escolhido, que rapidamente passou a dominar as conversas nas redes sociais.
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No vídeo, Mirella aparece usando um microbiquíni bastante ousado, peça que evidenciou seu corpo e gerou uma série de comentários dos internautas. O visual dividiu opiniões e deu origem a diferentes interpretações sobre sua aparência.
Entre as mensagens deixadas na publicação, alguns usuários levantaram suspeitas de que a cantora teria realizado procedimentos estéticos na região da virilha. "Ela fez uma lipo na testa debaixo, não é possível", escreveu uma usuária.
Outros seguidores preferiram brincar com a frequência com que a artista aparece usando biquínis mínimos em suas postagens. "Acho que ela vai lançar uma marca de biquíni", comentou outro internauta, em tom de descontração.
Apesar das especulações e das brincadeiras, a maioria das manifestações foi de apoio à funkeira. Diversos fãs elogiaram a aparência da cantora e destacaram que ela valorizou ainda mais a peça escolhida para o vídeo. "Você dá um brilho especial aos biquínis. Diva", escreveu uma admiradora.
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