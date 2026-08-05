Shawn Mendes apaga foto com Bruna Marquezine e teoria vem à tona

Uma das fotos publicadas por Shawn Mendes em homenagem ao aniversário de Bruna Marquezine desapareceu do Instagram poucas horas após a postagem feita nesta terça-feira (4).
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A exclusão chamou a atenção dos fãs e deu início a uma série de especulações sobre o motivo da mudança.
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O registro removido mostrava o cantor e a atriz segurando garrafas de cerveja. Nas redes sociais, internautas passaram a levantar a hipótese de que a imagem teria sido apagada por causa de um possível conflito envolvendo contratos publicitários, já que Bruna é garota-propaganda de uma empresa concorrente.
A movimentação rapidamente repercutiu entre os fãs. "Não acredito que o Shawn deletou a foto dele e da Bruna tomando cerveja. O que será que rolou, hein? Acho que alertaram ele sobre a publi grátis ou ele achou que a foto não combinou com a vibe do post. Menino especial", escreveu uma internauta na plataforma X.
Antes da exclusão, Shawn Mendes havia compartilhado um carrossel com cinco imagens ao lado de Bruna Marquezine.
Na publicação, o cantor declarou que a atriz mudou sua vida, marcando a primeira manifestação pública dele sobre o relacionamento, iniciado no fim do ano passado.
Entre os registros divulgados estavam momentos vividos pelo casal durante passeios, incluindo uma visita a um espaço cultural localizado no Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro.
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