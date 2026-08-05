Neymar surta com torcida e presidente de clube dispara: 'Vagabundo' - (crédito: Reprodução/X)

Mesmo com a classificação do Santos para as quartas de final da Copa do Brasil, Neymar protagonizou uma confusão nos bastidores da partida contra o Remo.

O episódio ocorreu logo após o apito final do confronto disputado na terça-feira, no Mangueirão, vencido pelo Peixe por 1 a 0.

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O desentendimento aconteceu na zona mista do estádio, durante o deslocamento das equipes para os vestiários.

Vídeos que passaram a circular nas redes sociais mostram o camisa 10 alterado quando foi alvo de reclamações de torcedores e integrantes ligados ao clube paraense.

Em resposta, Neymar gritou "eliminado", dirigindo a provocação a dirigentes e pessoas da delegação do Remo.

Nas imagens, o atacante também aparece dançando, mostrando a língua e trocando ofensas.

A reação foi imediata. Um integrante da delegação do Remo respondeu às provocações chamando o jogador de "bosta" e apontando o dedo em sua direção.

A discussão se intensificou por alguns instantes e só terminou após a intervenção de pessoas que estavam próximas ao local.

Após o episódio, o presidente do Remo, Antonio Carlos Teixeira, conhecido como Tonhão, também criticou publicamente o comportamento de Neymar.

Em um vídeo gravado depois da partida, o dirigente afirmou estar indignado com a atitude do atacante santista e o chamou de "vagabundo".