Viúvo de Rita Lee engata relacionamento com ex-namorada e choca público

Mais de dois anos após a morte de Rita Lee (1947–2023), Roberto de Carvalho tornou público um novo relacionamento.

Aos 73 anos, o músico compartilhou nas redes sociais registros ao lado da empresária Lilibeth Monteiro, de 68 anos, e confirmou que os dois estão vivendo um romance. Eles, inclusive, já namoraram na adolescência.

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A publicação rapidamente recebeu mensagens de carinho de amigos e artistas. Entre os comentários, o filho de Roberto e Rita, Beto Lee, demonstrou apoio ao casal.

"Apenas o casal do ano", escreveu Maria Ribeiro. "O amor cura! Bom te ver feliz!", disse Astrid Fontenelle. "Felizes", comentou Flora Gil.

Embora o namoro tenha sido assumido apenas agora, Roberto e Lilibeth já haviam aparecido juntos há cerca de um mês, quando viajaram para a França e posaram lado a lado em fotos compartilhadas nas redes sociais.

Quem é Lilibeth Monteiro

Vice-presidente do Grupo Monteiro Aranha, Lilibeth Monteiro de Carvalho também integra o Conselho de Administração da companhia e exerce o cargo de diretora vice-presidente da Monteiro Aranha Participações S.A.

Filha de Joaquim Monteiro de Carvalho e Eva Bergjot Bugge, ela também ganhou notoriedade nacional por ter sido casada com o ex-presidente Fernando Collor.

O casamento aconteceu em 1975, teve como frutos os filhos Arnon Affonso e Joaquim Pedro e chegou ao fim no início da década de 1980.

Após o divórcio, a empresária se casou com o banqueiro Aldo Floris, com quem teve o filho Sérgio. Mais tarde, adotou a filha Constança.

Seu terceiro casamento foi com o cineasta Euclydes Marinho. Em 2004, oficializou a união com o ex-modelo Walter Rosa e, no ano seguinte, deu à luz Nina Rosa.

O novo relacionamento também movimentou as redes sociais, onde muitos internautas associaram o romance ao fato de Roberto e Lilibeth terem sido namorados ainda na juventude.

"Mulher nunca vai implicar à toa mesmo kkkkkkkk", disse uma internauta. "Mulher sempre sabe o que fala", disse outra. "Ou seja, nunca dá pra confiar", pontuou outra.

Em meio às críticas, outros usuários defenderam o músico e afirmaram que ele tem o direito de seguir em frente após a morte de Rita Lee.

"Grande coisa. A vida tá aí pra gente viver mesmo! Se o destino fez os dois se baterem de novo que fiquem juntos e felizes! A Rita se foi, ele não! Vida que segue!", disse outra internauta.