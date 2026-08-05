Vizinho de 96 anos processa Deborah Secco e real motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Justiça do Rio de Janeiro analisa uma ação indenizatória envolvendo a atriz Deborah Secco e um morador de 96 anos que vive no apartamento abaixo do imóvel da artista.

O idoso alega ter sofrido prejuízos após uma infiltração atingir o teto de sua residência e busca reparação financeira pelos danos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Conforme revelou o colunista Ancelmo Gois, a discussão ganhou força após a realização de uma perícia em uma ação de produção antecipada de prova.

O laudo técnico concluiu que a origem do problema estaria relacionada à instalação de uma pia na sala de estar do apartamento de Deborah Secco, apontando essa alteração como responsável pelo gotejamento registrado no imóvel vizinho.

Os autos também relatam que, no início do caso, a atriz teria sustentado que a infiltração era consequência de um problema estrutural do edifício.

Entretanto, segundo o aposentado, essa versão não foi confirmada pela perícia apresentada no processo.

Com base nas conclusões técnicas, o morador solicita que Deborah Secco seja condenada ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais.

O pedido inclui R$ 46 mil pelos prejuízos que afirma ter sofrido em seu apartamento, além de R$ 50 mil como compensação por danos morais.