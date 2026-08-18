Causa da morte de Laura Cardoso é revelada por bisneto - (crédito: Reprodução/Instagram)

Laura Cardoso morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo.

Um dos nomes mais importantes da história da dramaturgia brasileira, a atriz teve a morte anunciada na madrugada desta terça-feira (18), por meio de uma publicação em seu perfil oficial no Instagram.

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"Nossa grande estrela se despediu de nós Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso", diz a publicação.

Segundo Fátima Cardoso, filha da artista, Laura passou mal enquanto estava em sua residência, no bairro de Sumaré, na Zona Oeste da capital paulista. O episódio aconteceu por volta das 23h20.

A informação sobre a causa da morte também foi confirmada por Fernando, bisneto da atriz e responsável pelo perfil oficial dela nas redes sociais, que reúne mais de 1 milhão de seguidores.

Em entrevista à Quem, ele afirmou que Laura morreu em casa, na capital paulista, de causas naturais.

A despedida da atriz será realizada ainda nesta terça-feira (18). O velório está marcado para acontecer entre 8h e 14h, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo.