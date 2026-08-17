Suposta causa da morte de Hayden Panettiere é revelada - (crédito: Reprodução/Instagram)

A polícia de Greenville, na Carolina do Sul, divulgou novas informações sobre as circunstâncias da morte de Hayden Panettiere, que faleceu aos 36 anos.

Segundo a revista People, uma equipe de emergência foi acionada por volta das 13h50, no horário local, após o recebimento de um chamado sobre uma "mulher inconsciente" dentro de uma residência.

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O Departamento de Polícia de Greenville confirmou que a ocorrência mobilizou policiais e paramédicos.

A pessoa responsável pelo chamado não teve a identidade divulgada, embora as autoridades tenham informado posteriormente que se tratava de "um conhecido" da atriz.

Quando os socorristas chegaram ao imóvel, Hayden recebeu procedimentos de emergência na tentativa de reverter o quadro.

De acordo com relatos divulgados pela imprensa internacional, a equipe utilizou "suporte avançado de vida cardíaca", além de realizar RCP (Reanimação Cardiopulmonar).

O atendimento também envolveu medicamentos, equipamentos para auxiliar a respiração e monitoramento do ritmo cardíaco.

As tentativas de reanimação, contudo, não tiveram resultado. Hayden foi declarada morta às 14h32, depois que as compressões torácicas realizadas pelos paramédicos não conseguiram restabelecer seus sinais vitais.

Áudios da central de emergência obtidos pela People mostram que as autoridades mencionaram "overdose" e "parada cardíaca" nas comunicações realizadas após a morte da atriz, conhecida por trabalhos em "Heroes", "Nashville" e "Pânico".

Um representante de Hayden afirmou à publicação que ainda não existe confirmação sobre a causa do falecimento.

Apesar disso, segundo ele, as informações disponíveis até o momento apontam para a possibilidade de uma overdose ou de uma parada cardíaca.

"Não tenho mais informações neste momento, mas tudo indica que seja esse o caso".

A polícia, entretanto, ressaltou que qualquer conclusão sobre a causa da morte dependerá dos resultados da autópsia.

O Departamento de Polícia de Greenville e o Gabinete do Médico Legista do Condado de Greenville continuam trabalhando na investigação.

Até o momento, as autoridades não encontraram indícios de que a morte tenha ocorrido em circunstâncias criminosas.

Em comunicado, a polícia informou que "a investigação preliminar não indicou quaisquer sinais de crime ou circunstâncias suspeitas".