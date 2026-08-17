Patixa ameaça esfaquear Andressa Urach em briga por galã no Rancho do Maia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma discussão entre Patixa Teló e Andressa Urach movimentou o “Rancho do Maia” na noite do último domingo (16).

A influenciadora, que se apresenta como rainha do Amazonas, não escondeu a irritação ao perceber que Andressa estava elogiando João Pedro Moura, com quem Patixa mantém uma suposta relação de fachada dentro do reality.

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No momento da confusão, Patixa estava de mãos dadas com o influenciador. Os dois chegaram a protagonizar um casamento que ganhou repercussão durante uma edição anterior do reality comandado por Carlinhos Maia.

A situação começou quando Andressa demonstrou interesse pelo rapaz e fez uma provocação envolvendo a entidade religiosa. "Só um beijinho... a Pombagira", disse a influenciadora, enquanto mostrava a língua bifurcada.

Patixa não deixou o comentário passar e respondeu em tom de ameaça. "Eu não tenho medo da sua Pombagira, pode vir! Eu sou boa na porrada, eu sou filha de Iemanjá. Ele é meu marido", disparou.

A reação da influenciadora amazonense provocou risos em Andressa, que continuou a provocação. "Eu gosto de casados", soltou a loira.

A discussão terminou com mais uma declaração de Patixa. "Te dar três facadas no bucho", encerrou ela, antes de deixar o local acompanhada de João Pedro.

O momento rapidamente ultrapassou os limites do reality e passou a repercutir no X, antigo Twitter. Internautas comentaram a postura de Patixa e transformaram a discussão em um dos assuntos comentados nas redes sociais.

"Estarei passando pano pra Patixa", escreveu um usuário. Outro brincou: "Pior que ela ameaçou mesmo, vou chamar o Álvaro para a pati (ele morre de medo dela) kkkkkkkkk".

"A patixa teló sozinha dava conta do rancho", comentou uma terceira pessoa.