Andressa Urach aconselha Fiuk a criar conteúdo adulto para sair do perrengue - (crédito: Reprodução/Instagram)

Fiuk recebeu uma proposta inesperada de Andressa Urach depois de falar publicamente sobre as dificuldades financeiras que vem enfrentando.

Nas redes sociais, a influenciadora sugeriu que o cantor e ator investisse na produção de conteúdo adulto como uma maneira de aumentar os rendimentos.

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"Faz seu pé-de-meia, ganha seu dinheiro, você é lindo, um gato. Vende suas fotos, seus vídeos. Vem para o conteúdo, bebê. Mamãe te abraça. A mamãe tem peito para isso", disse Andressa ao comentar a situação vivida pelo filho de Fábio Jr.

Em seguida, ela reforçou a disposição para ajudá-lo e voltou a mencionar a possibilidade de os dois trabalharem juntos.

"Nos momentos mais difíceis, realmente, as pessoas somem. Mas, se você quiser, eu te ajudo. Vem para o conteúdo adulto. Você é um gatinho, gravo com você facinho."

Andressa também aproveitou a repercussão para lembrar das críticas que recebeu quando decidiu entrar no mercado de conteúdo voltado ao público adulto. Segundo ela, algumas das pessoas que anteriormente questionaram sua escolha posteriormente passaram a seguir o mesmo caminho.

"Você vai pegar as mulheres mais lindas do Brasil, as mais gostosas. E olha que tem um monte de criadora de conteúdo adulto, que, primeiro, me criticou; agora, todas me copiam", debochou.

Apesar do momento complicado, o cantor afirmou que está trabalhando para retomar as atividades profissionais e reconstruir a carreira.

"Eu estou voltando a fazer show, vou vender o que precisar vender, vou voltar a fazer meu filme. E tudo graças ao carinho de vocês [o público]", agradeceu.