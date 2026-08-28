Quem Ama Cuida: cena é comparada a briga icônica de Andressa Urach; veja - (crédito: TV Globo/Record)

A discussão entre Adriana, interpretada por Letícia Colin, e Bruna, vivida por Fernanda Marques, rapidamente deixou a novela "Quem Ama Cuida" para ganhar as redes sociais.

Exibida no capítulo da última quinta-feira (27), a sequência provocou uma onda de memes e fez o público resgatar uma das brigas mais lembradas de "A Fazenda", envolvendo Andressa Urach e Denise Rocha.

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O confronto aconteceu depois que Adriana perdeu a paciência com a maneira como Bruna vinha usando a própria doença para manter Pedro, personagem de Chay Suede, preso a um relacionamento que já não funcionava. Revoltada com a situação, a fisioterapeuta decidiu confrontar a vilã.

A cena teve direito a troca de provocações, bate-boca e até uma sequência em que as duas ficam frente a frente, se peitando.

A postura das personagens foi imediatamente associada ao embate protagonizado por Andressa Urach e Denise Rocha no reality show da Record.

Durante a discussão, Adriana não poupou Bruna e disparou uma série de ofensas contra a rival.

"Você é uma mulher fina, sofisticada, sabe qual que é o seu problema? Seu problema é que você é chata! Você é nojenta, vazia! O problema é que você é oca!", dispara Adriana.

Bruna reage à provocação e acusa a fisioterapeuta: "Sua assassina! Me solta". Adriana, então, faz referência ao período em que esteve na prisão: "Eu já enfrentei gente muito mais pesada que você na cadeia, então, cuidado comigo", segue a protagonista.

Comparação com Andressa Urach viraliza

A semelhança visual entre o confronto da novela e a antiga briga de "A Fazenda" não passou despercebida pelos internautas. No X, antigo Twitter, usuários compartilharam a cena e compararam Adriana e Bruna às participantes do reality.

"Passando mal com a Adriana peitando a Bruna tal qual a Andressa Urach e a Denise Rocha", soltou um perfil.

Outro internauta entrou na brincadeira ao criar uma espécie de versão das duas personagens com os nomes das participantes do reality: "Adriana Urach e Bruna Rocha?? Kkkkkk eu ameiiii".

"A Adriana e a Bruna tal qual Denise e Andressa Urach", pontuou um terceiro.

A lembrança da briga também apareceu em outras publicações. "tô passando tanto mal que elas tão igual a Denise e a Andressa Urach naquela briga da fazenda KKKKKKKKKKKK", disse mais um perfil.

Até uma possível participação de Adriana em um reality show virou motivo de piada entre os fãs da novela: "Adriana seria ótima na Fazenda. As peitadas a lá Andressa Urach", brincou mais uma conta.