Atriz de 'As Branquelas' descobre câncer no cérebro de surpresa - (crédito: Reprodução/Divulgação)

A descoberta de um tumor cerebral pegou Busy Philipps de surpresa. A atriz recebeu o diagnóstico em fevereiro do ano passado, embora não apresentasse sintomas que justificassem a realização de uma investigação médica.

O exame revelou um oligodendroglioma de grau dois, um tumor raro que acabou exigindo duas cirurgias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em conversa com a revista People, Busy explicou que não havia um motivo concreto por trás da decisão de fazer o exame. “Eu não sabia por que queria fazer esse exame, a não ser pelo fato de que simplesmente o fiz”, explicou.

A primeira intervenção ocorreu em março e se estendeu por cinco horas. Na ocasião, os médicos removeram o tumor maligno. O caso, contudo, voltou a exigir atenção meses depois: a área da incisão foi infectada, levando a atriz novamente ao centro cirúrgico para uma segunda operação.

Mesmo diante do diagnóstico, Busy não precisou recorrer à quimioterapia nem à radioterapia. O quadro permanece sob acompanhamento médico, com a necessidade de exames regulares para verificar a região onde o tumor foi identificado.

Conhecida por trabalhos na televisão e no cinema, a atriz ganhou notoriedade por sua participação em "Dawson’s Creek".

No cinema, um de seus papéis lembrados pelo público é o de Karen Googlestein em "As Branquelas", comédia protagonizada pelos irmãos Wayans. A personagem é uma das socialites enganadas pelos protagonistas.