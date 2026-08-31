Filha de Juliano Cazarré é internada em CTI e motivo vem à tona

Aos quatro anos, Maria Guilhermina, filha de Juliano Cazarré e Leticia, precisou retornar ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) no último domingo (30).
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A informação foi divulgada pela mãe da menina, que recorreu às redes sociais para comunicar a nova internação e pedir que os seguidores se unissem à família em oração.
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A menina convive desde o nascimento com uma cardiopatia congênita rara conhecida como anomalia de Ebstein.
A condição consiste em uma malformação que compromete uma válvula responsável pelo fluxo sanguíneo.
Por causa do quadro, Maria Guilhermina precisou ser submetida a cirurgias pouco depois de nascer e também permaneceu internada em uma UTI entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.
Leticia contou que a internação aconteceu de maneira inesperada. Antes de receber a notícia sobre a filha, ela havia enfrentado quatro dias de doença e esperava aproveitar o domingo para descansar e ficar com as crianças.
Em um relato publicado nas redes sociais, a esposa de Juliano Cazarré falou sobre a mudança repentina nos planos.
"Depois de 4 dias doente, um deles sentada trabalhando 10h seguidas, eu jurei que o meu domingo seria 100% de descanso (merecido!) e com as crianças. Céus! Deus tinha, obviamente, outros planos. E, claro, mesmo que eu não entenda, os planos dEle são sempre melhores e mais perfeitos que os nossos", iniciou Leticia em desabafo nas redes sociais.
Na sequência, a mãe de Maria Guilhermina informou que o quadro da menina era estável, mas que ela precisava receber suporte médico e passar por exames.
Leticia também explicou que, diante de uma internação no CTI, não é possível prever por quanto tempo a criança permanecerá no local.
"Maria Guilhermina está estável, mas precisando de suporte e de exames. Quando a gente entra no CTI, nunca sabe quando vai sair. Reze com a gente para que seja breve", disse.
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