Neymar se irrita com pergunta de repórter e profissional reage na web

O meio-campista, ex-jogador do Grêmio e da Seleção Brasileira, chega ao Santos após uma indicação de Neymar e permanecerá na equipe até dezembro. Foi justamente sobre a adaptação do atleta à cidade que Gabriela direcionou a pergunta ao craque.

"Você já deu alguma dica de refeição em Santos, já deu alguma dica pro Arthur, contratado...", questiona a jornalista.

A resposta de Neymar foi curta e acompanhada de uma reação de impaciência. "Pô, tanta pergunta pra você me fazer!", dispara Neymar em resposta, antes de deixar o local. O episódio acabou sendo gravado e posteriormente publicado pelo TMC Esporte nas redes sociais.

Apesar da repercussão, Gabriela Brino tratou o episódio com bom humor e afirmou nas redes sociais que não se incomodou com a maneira como o jogador reagiu.

"Enquanto alguns tentam polemizar com algo minúsculo hahahaha bora que vamo que aqui não tem tempo ruim, não", disse.

A jornalista também rebateu internautas que criticaram o teor da pergunta. Uma das contas questionou a escolha do assunto durante a coletiva: "Tanta pergunta pra fazer, ela quer saber de Artur, ai mereceu".

Gabriela explicou o motivo de ter abordado Neymar sobre o jogador. "Uai, mas vocês não querem saber de reforço? Eu quero. Ele é amigo pessoal e fez força pra que ele chegasse ao Santos. Ele é o Neymar hahaha qualquer coisa que ele fale sobre o Arthur, novo reforço, vale", rebateu ela.