Neymar se irrita com pergunta de repórter e profissional reage na web

A coletiva de imprensa após a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, na noite do último domingo (30), teve um momento de climão envolvendo Neymar Jr.
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O jogador demonstrou irritação ao ser questionado pela jornalista Gabriela Brino sobre uma possível indicação de restaurantes ao novo reforço do clube, Arthur.
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???? NÃO GOSTOU! ? Neymar não gostou da pergunta sobre indicações de restaurante para o Arthur! pic.twitter.com/sL8NRUujUH— Santos FC Vila Belmiro (@SVilabelmiro) August 31, 2026
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Por Mariana Morais
postado em 31/08/2026 09:40