Neymar deixa Bruna Biancardi em casa e curte balada sem aliança - (crédito: Reprodução/Instagram)

Neymar Jr. gerou polêmica nas redes sociais durante o dia de folga da Seleção Brasileira após a vitória sobre a Escócia, na última sexta-feira (24).

O atacante, que voltou a atuar depois de um longo período afastado dos gramados, apareceu em duas fotos publicadas no mesmo dia, mas um detalhe acabou chamando mais atenção do que as imagens em si.

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No primeiro registro, feito durante uma visita a uma loja de grife, o camisa 10 posou fazendo um gesto com as mãos que deixava visível a aliança de compromisso com Bruna Biancardi.

Horas depois, porém, uma nova fotografia do jogador circulou nas redes sociais e, desta vez, a joia já não aparecia em seu dedo.

A diferença entre os dois cliques rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a especular o motivo da ausência da aliança.

As reações foram variadas e misturaram ironia e comparações com outros jogadores da Seleção.

"Ele tirou pra não roubarem", debochou um usuário. "Enquanto isso o Endrick usa até esparadrapo como aliança", relembrou outro.

"Se fosse igual o Vini Jr. que trai, mas joga. Mas nem isso, nem tem como passar pano", escreveu outra usuária.