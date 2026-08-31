Cantor sertanejo morre aos 54 anos e causa da morte é revelada

A morte de Marcelo Gasparini, cantor sertanejo que formava dupla com o irmão gêmeo, o vereador Mauricio Gasparini, foi confirmada nesta segunda-feira (31).
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Aos 54 anos, o artista não resistiu a um câncer contra o qual vinha lutando desde o início do ano.
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Marcelo descobriu a doença após enfrentar uma infecção bacteriana em fevereiro. Na ocasião, exames identificaram uma Leucemia Mieloide Aguda (LMA).
O próprio cantor contou aos seguidores sobre o diagnóstico pelas redes sociais e pediu orações.
Durante o tratamento, ele passou a compartilhar parte da rotina médica com o público. Marcelo também foi submetido a um transplante de medula óssea, tendo o irmão gêmeo como doador.
Casado e pai de um filho, o cantor era filho de Welson Gasparini, ex-prefeito de Ribeirão Preto e ex-deputado estadual.
Em comunicado, a família agradeceu as mensagens de carinho, solidariedade e as orações recebidas após a morte do artista. Os familiares também solicitaram respeito à privacidade neste momento.
O velório acontece nesta manhã, no Velório da Paz. O sepultamento está previsto para ocorrer por volta das 15h, no Cemitério Bom Pastor.
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