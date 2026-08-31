Ex-Tiazinha ataca Luciano Huck e cita 'lado oculto' do apresentador

Suzana Alves, conhecida nacionalmente pelo personagem Tiazinha, comentou sobre o distanciamento de Luciano Huck, com quem trabalhou no fim dos anos 1990.

A atriz, que atuava como assistente de palco do apresentador no "Programa H", exibido pela Band, afirmou que atualmente não mantém contato com ele.

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Em entrevista ao podcast "Em Off", Suzana disse que, apesar da ausência de convivência entre os dois, continua desejando coisas boas para o apresentador.

Na avaliação dela, Luciano Huck já alcançou praticamente tudo o que poderia desejar profissionalmente e, neste momento, precisaria investir mais na evolução espiritual.

"Eu torço mesmo, de verdade, para ele (Luciano Huck) evoluir espiritualmente, principalmente. É o que eu acho que falta. Acho que já conquistou tudo e muito mais do que poderia sonhar", disse.

A ex-Tiazinha também destacou que, para ela, conquistas materiais e ambições profissionais não são suficientes para definir o legado de uma pessoa. Suzana defendeu que valores como amor e respeito devem estar acima da busca por poder e reconhecimento.

"Mas o mais importante na nossa vida, além de você querer ser presidente, dono do mundo, é você ser uma pessoa que deixe um legado nas pessoas com aquilo mais valioso: o amor, respeito. Isso por trás da máscara", completou Suzana Alves.

Mesmo sem contato com Huck, a atriz afirmou que costuma incluí-lo em suas orações. Ela contou ainda que, quando pensa no antigo colega, deseja que ele consiga demonstrar uma faceta mais pessoal e profunda de sua personalidade.

"Sempre quando penso, penso nisso. Para Deus abençoar a família dele, o casamento, os filhos. E penso em vê-lo como ele nunca se mostrou de fato. Eu sei que ele tem algo. Todos nós temos. Isso é o que desejo a ele", encerrou.