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Barraco com vizinha faz Luana Piovani virar notícia na TV de Portugal

Atriz foi criticada por apresentadoras de uma grande emissora do país europeu

Barraco com vizinha faz Luana Piovani virar notícia na TV de Portugal - (crédito: Instagram/SIC Caras)
Barraco com vizinha faz Luana Piovani virar notícia na TV de Portugal - (crédito: Instagram/SIC Caras)

 

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Um desentendimento envolvendo Luana Piovani e uma moradora de Cascais, em Portugal, acabou repercutindo também na televisão portuguesa.

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A atriz se irritou ao encontrar a vizinha passeando com um pastor alemão sem coleira e questionou a mulher sobre a maneira como conduzia o animal.

Parte da discussão foi gravada por Luana e publicada nos stories do Instagram. Durante o confronto, a atriz afirmou que o uso de guia seria obrigatório e disse que se sentia insegura por também ter uma cachorra.

"Querida, muito absurdo você andar com um pastor alemão sem trela (guia ou coleira, no português brasileiro). É absurdo. Não é normal. Primeiro, que é lei. Segundo, que eu tenho uma cachorra e eu fico insegura", disse Luana, que filmou o chão, enquanto discutia.

A mulher tentou tranquilizar a atriz ao afirmar que o cachorro não representava perigo. "Ele não faz mal a ninguém", respondeu. Luana, porém, contestou a afirmação: "Mas quem diz isso é você".

O clima piorou quando a vizinha se afastou. Luana continuou a discussão e acusou a mulher de desrespeitar uma regra do próprio país. "Você está errada. No seu próprio país está fazendo coisa errada. Errada".

Depois da discussão, a atriz voltou a comentar o episódio nas redes sociais. Ao compartilhar o vídeo, classificou o ocorrido com a frase: "puro suco da estupidez portuguesa".

A publicação repercutiu em Portugal e foi abordada pelo programa "Passadeira vermelha", da SIC Caras. Antes da exibição das imagens, a apresentadora Liliana Campos destacou o histórico de declarações controversas de Luana.

"Quando algo incomoda a atriz, ela não deixa nada por dizer...", disse.

Os comentaristas criticaram principalmente a generalização feita pela atriz ao utilizar a expressão "estupidez portuguesa". A permanência de Luana em Portugal também foi colocada em discussão durante o programa.

"É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer (em Portugal)", disse o comentarista David Motta.

Liliana Campos também questionou se a atriz estaria satisfeita vivendo no país. "Ela está em Portugal, a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil ela não é tão feliz?", comentou.

Filipa Torrinha Nunes, por sua vez, afirmou que Luana teria feito uma generalização sobre os portugueses e classificou a declaração como preconceituosa.

"Eu estou muito chocada, não estava à espera deste vídeo. É grave. A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação", disse a comentarista Filipa Torrinha Nunes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 31/08/2026 11:34
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