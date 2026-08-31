Barraco com vizinha faz Luana Piovani virar notícia na TV de Portugal

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Um desentendimento envolvendo Luana Piovani e uma moradora de Cascais, em Portugal, acabou repercutindo também na televisão portuguesa.
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A atriz se irritou ao encontrar a vizinha passeando com um pastor alemão sem coleira e questionou a mulher sobre a maneira como conduzia o animal.
Parte da discussão foi gravada por Luana e publicada nos stories do Instagram. Durante o confronto, a atriz afirmou que o uso de guia seria obrigatório e disse que se sentia insegura por também ter uma cachorra.
"Querida, muito absurdo você andar com um pastor alemão sem trela (guia ou coleira, no português brasileiro). É absurdo. Não é normal. Primeiro, que é lei. Segundo, que eu tenho uma cachorra e eu fico insegura", disse Luana, que filmou o chão, enquanto discutia.
A mulher tentou tranquilizar a atriz ao afirmar que o cachorro não representava perigo. "Ele não faz mal a ninguém", respondeu. Luana, porém, contestou a afirmação: "Mas quem diz isso é você".
O clima piorou quando a vizinha se afastou. Luana continuou a discussão e acusou a mulher de desrespeitar uma regra do próprio país. "Você está errada. No seu próprio país está fazendo coisa errada. Errada".
Depois da discussão, a atriz voltou a comentar o episódio nas redes sociais. Ao compartilhar o vídeo, classificou o ocorrido com a frase: "puro suco da estupidez portuguesa".
A publicação repercutiu em Portugal e foi abordada pelo programa "Passadeira vermelha", da SIC Caras. Antes da exibição das imagens, a apresentadora Liliana Campos destacou o histórico de declarações controversas de Luana.
"Quando algo incomoda a atriz, ela não deixa nada por dizer...", disse.
Os comentaristas criticaram principalmente a generalização feita pela atriz ao utilizar a expressão "estupidez portuguesa". A permanência de Luana em Portugal também foi colocada em discussão durante o programa.
"É puro suco de estupidez da Piovani. Não sei o que ela está aqui a fazer (em Portugal)", disse o comentarista David Motta.
Liliana Campos também questionou se a atriz estaria satisfeita vivendo no país. "Ela está em Portugal, a falar mal dos portugueses. Se está mal, mude-se. No Brasil ela não é tão feliz?", comentou.
Filipa Torrinha Nunes, por sua vez, afirmou que Luana teria feito uma generalização sobre os portugueses e classificou a declaração como preconceituosa.
"Eu estou muito chocada, não estava à espera deste vídeo. É grave. A Luana está a generalizar aquilo que são os portugueses. É preconceito, é discriminação", disse a comentarista Filipa Torrinha Nunes.
Luana Piovani discute com vizinha em Portugal por cachorro andar sem guia. pic.twitter.com/xzGBlxICse- FOFOQUEI (@fofoquei) August 22, 2026
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