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Vereador morre após ser arremessado e atropelado por lancha em tragédia

Edgarzinho, do partido União Brasil, morreu nesta quarta-feira (2)

Vereador morre após ser arremessado e atropelado por lancha em tragédia - (crédito: Reprodução/Instagram)
Vereador morre após ser arremessado e atropelado por lancha em tragédia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um acidente no Rio Solimões terminou com a morte do vereador Edgar Litaiff Mendes Junior, conhecido como “Edgarzinho”, em Alvarães, no interior do Amazonas.

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O político, que era filiado ao União Brasil, foi lançado para fora de uma lancha após a embarcação atingir um banco de areia. O acidente ocorreu por volta das 22h de quarta-feira (2).

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A comitiva havia saído de Uarini com destino a Alvarães quando aconteceu a colisão. Segundo relatos obtidos pela Rede Amazônica, Edgar Júnior estava sentado na área dianteira da lancha, que era aberta.

Com o impacto contra o banco de areia, o vereador teria sido arremessado para a frente da embarcação. Ainda de acordo com os relatos, a lancha continuou navegando e acabou passando sobre Edgar.

A embarcação levava nove pessoas. Os demais ocupantes não sofreram ferimentos, conforme apuração da Rede Amazônica.

 

O corpo de Edgar foi levado de volta para Alvarães e encaminhado ao hospital do município. Ele, porém, já havia morrido.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 03/09/2026 11:13
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