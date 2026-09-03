Vereador morre após ser arremessado e atropelado por lancha em tragédia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um acidente no Rio Solimões terminou com a morte do vereador Edgar Litaiff Mendes Junior, conhecido como “Edgarzinho”, em Alvarães, no interior do Amazonas.

O político, que era filiado ao União Brasil, foi lançado para fora de uma lancha após a embarcação atingir um banco de areia. O acidente ocorreu por volta das 22h de quarta-feira (2).

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A comitiva havia saído de Uarini com destino a Alvarães quando aconteceu a colisão. Segundo relatos obtidos pela Rede Amazônica, Edgar Júnior estava sentado na área dianteira da lancha, que era aberta.

Com o impacto contra o banco de areia, o vereador teria sido arremessado para a frente da embarcação. Ainda de acordo com os relatos, a lancha continuou navegando e acabou passando sobre Edgar.

A embarcação levava nove pessoas. Os demais ocupantes não sofreram ferimentos, conforme apuração da Rede Amazônica.

O corpo de Edgar foi levado de volta para Alvarães e encaminhado ao hospital do município. Ele, porém, já havia morrido.



