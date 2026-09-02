Marido de Patrícia Abravanel intermediou contato entre Moraes e Vorcaro

A atuação de Fábio Faria na aproximação entre Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes aparece em diferentes momentos do período investigado pela Polícia Federal.

O relatório produzido pela corporação aponta que o ex-ministro das Comunicações do governo de Jair Bolsonaro participou da articulação de contatos, encontros e de assuntos relacionados ao vínculo comercial entre o Banco Master e o escritório de Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

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Mensagens obtidas pelos investigadores mostram Faria, marido de Patrícia Abravanel, compartilhando informações de contato de Moraes com Vorcaro e ajudando a organizar compromissos entre os dois.

De acordo com a PF, essa atuação se repetiu entre o fim de 2023 e 2024, fase em que a relação entre o banqueiro e o magistrado teria se tornado mais próxima.

Um dos episódios citados no documento ocorreu em 21 de dezembro de 2023. Naquele momento, Faria teria participado da organização de uma reunião entre Vorcaro e Moraes.

Após o encontro, o ex-ministro encaminhou um áudio ao banqueiro afirmando que o ministro “gostou da conversa” e demonstrando que já havia interesse em dar continuidade à aproximação.

A articulação prosseguiu nos dias seguintes. Em 26 de dezembro, Faria encaminhou a Vorcaro os dados para contato com Moraes.

No dia seguinte, uma nova mensagem tratava da possibilidade de o ministro visitar o banqueiro. “Alex quer ir almoçar lá no dia 30”, escreveu o ex-ministro.

A visita mencionada na conversa seria realizada no Six Senses Botanique, hotel de luxo localizado na região de Campos do Jordão.

Com a confirmação da possibilidade do encontro, Vorcaro acionou integrantes de sua equipe para preparar a recepção.

Conforme os elementos analisados pela investigação, a programação previa uma "experiência completa", com almoço, chef particular e passeio a cavalo, além de funcionários destacados para atender os integrantes do grupo, classificados nas mensagens como "convidados ultra vips".

O contato entre os envolvidos não ficou restrito a essa ocasião. Segundo o relatório, Faria também participou da organização de outros compromissos sociais entre Vorcaro e Moraes, alguns deles acompanhados pelas respectivas esposas. As conversas mencionam ainda encontros realizados em residências.

Em abril de 2024, por exemplo, o ex-ministro encaminhou mensagens relacionadas à realização de reuniões na própria casa de Alexandre de Moraes.

As comunicações integram o conjunto de registros usados pela Polícia Federal para apontar a frequência da intermediação de Faria entre o banqueiro e o ministro.