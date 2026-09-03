Polícia prende 13 pessoas em fábrica clandestina que falsificava produtos de Virginia - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma ação da Polícia Civil terminou com 13 prisões em flagrante durante uma investigação sobre a produção e comercialização de cosméticos falsificados da WePink, marca que tem a influenciadora Virginia Fonseca como sócia.

A operação foi realizada na noite dessa quarta-feira (2), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Os agentes localizaram uma fábrica clandestina instalada na Rua Porto, no bairro Chácara Cuiabá.

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No imóvel, foram apreendidos maquinários e equipamentos utilizados na fabricação dos produtos, além de insumos, recipientes, embalagens, rótulos e etiquetas semelhantes aos utilizados pela WePink.

Conforme as investigações, os produtos falsificados eram distribuídos por meio das redes sociais e também comercializados na Feira da Madrugada, no Brás, região central da capital paulista.

A operação ocorreu após a Justiça autorizar o cumprimento de mandados de busca e apreensão contra os investigados.

Durante a ação no endereço apontado pela polícia, as 13 pessoas encontradas no local acabaram presas em flagrante.

O proprietário da fábrica não foi localizado e é considerado procurado pela polícia. Entre os detidos, segundo a corporação, há suspeitos que já tinham sido presos em junho deste ano em outra fábrica clandestina responsável pela produção de itens falsificados da mesma marca.

Na ocasião anterior, os investigados foram autorizados a responder ao processo em liberdade. Diante da suspeita de reincidência, a Polícia Civil pretende pedir à Justiça que as prisões em flagrante sejam transformadas em preventivas.

Um dos fundamentos apresentados para a solicitação é a possibilidade de que os investigados continuem envolvidos nas atividades ilegais caso permaneçam em liberdade.