Anitta detona produção do 'Estrelas da Casa' ao vivo; veja

Anitta detona produÃ§Ã£o do 'Estrelas da Casa' ao vivo; veja - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo)

A participação de Anitta no "Estrelas da Casa" repercutiu entre os espectadores da Globo após a cantora avaliar uma das performances apresentadas no reality musical.

Conhecida por opiniões diretas, a artista apontou problemas tanto na produção do programa quanto na escolha do figurino dos competidores e provocou uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

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A análise aconteceu depois que um dos grupos terminou sua apresentação. Antes de fazer as observações, Anitta chegou a brincar sobre a possibilidade de suas críticas incomodarem.

"Bom, eu vou falando e qualquer coisa se não gostarem no próximo programa eu vou ficando mais contida", iniciou a famosa.

Na sequência, a cantora chamou atenção para o trabalho de som durante a performance. Para ela, o volume da produção acabou prejudicando a percepção das vozes dos participantes, que, em sua avaliação, deveriam ter recebido maior destaque durante a apresentação.

"Na versão original, quando o tom da voz abaixa, os produtores dão uma secada [no instrumental], que é para a voz da pessoa poder sobressair", iniciou a popstar.

"E aqui nesse caso, a produção continuou bem alta, e quando chegou nos tons baixos a gente não conseguia ouvir tanto eles porque a produção tava ali [com tudo]. Tem um motivo pra na música original a produção dar uma secada no instrumental, pra gente poder ouvir a voz do cantor", completou.

Os figurinos também entraram na avaliação da artista. Anitta afirmou compreender a proposta de reunir um elenco voltado ao público jovem, mas ponderou que isso não significa necessariamente adotar uma aparência adolescente.

"Entendo a proposta de ser um grupo jovem, para a galera jovem, mas a gente também não precisa se vestir como 15 anos. A gente pode se vestir como adultos".

Ela já mandou um shade para a produção .

Já criticou o som

Falou mal do estilo dos meninos e uma crítica direta aos figurinistas.

Hanou de vdd !!!? — JOYCE TERTULINA (@JTERTULINA) August 26, 2026

Público elogia sinceridade de Anitta

A repercussão das declarações foi imediata. Internautas compartilharam trechos da participação da cantora e, em grande parte dos comentários, demonstraram aprovação pela postura adotada durante o programa.

"Mandou a real. Estava sem filtro. Que continue assim", concordaram. "Eu assistindo e pensando igual. Só música em inglês e a produção querendo criar uma boy ou girlband", reclamaram.

"Escutem cada conselho da maior empresária artística que o Brasil já conheceu!!!!", falaram. "Anitta mandando eles reclamarem e serem artistas exigentes", brincaram.

Além das críticas feitas pela cantora, espectadores aproveitaram a repercussão para avaliar positivamente a atual edição do reality. Entre os elogios, a escolha dos conselheiros foi apontada como um dos diferenciais da temporada.

"De repente o melhor programa da TV brasileira", ironizaram alguns usuários. "Sinceramente a Anitta que prendeu os telespectadores… Globo acertou!", disseram outros.