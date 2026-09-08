Brasileira morre após tragédia com patinete elétrico nos Estados Unidos

A morte de uma brasileira de 20 anos interrompeu de forma trágica a vida que Nathally Alves havia começado a construir nos Estados Unidos.
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A jovem morreu na sexta-feira (4), em Orlando, na Flórida, depois de ser atingida por um veículo enquanto atravessava uma rua utilizando um patinete elétrico.
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Nathally havia deixado o Brasil em janeiro deste ano para morar nos Estados Unidos. Antes da mudança, ela vivia na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
No momento do acidente, a jovem havia acabado de sair do condomínio onde morava e seguia para buscar a irmã mais nova no colégio.
Segundo Cláudia Ribeiro, tia de Nathally, o atropelamento aconteceu pouco depois de a jovem deixar o condomínio. Ela utilizava o patinete elétrico quando foi atingida pelo veículo.
Familiares viajaram do Brasil para os Estados Unidos para acompanhar os pais de Nathally e auxiliar nos procedimentos necessários após a morte.
Entre as providências estão os trâmites burocráticos para a liberação do corpo. O velório também será realizado em território norte-americano.
Cláudia afirmou que a sobrinha estava adaptada à vida no país e demonstrava o desejo de permanecer nos Estados Unidos.
"O velório será nos Estados Unidos, lugar que ela estava morando e amando. Dizia que não queria voltar para o Brasil", comentou Cláudia.
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