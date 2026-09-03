Cantor morre a caminho de show e tragédia choca família e amigos - (crédito: Instagram/RBS TV)

Diego Sanches, de 42 anos, morreu na noite de quarta-feira (2) após se envolver em um acidente de trânsito no bairro Tristeza, na Zona Sul de Porto Alegre.

Conhecido como Branco, o músico estava a caminho de uma apresentação em um bar próximo ao local da colisão, no cruzamento da Avenida Wenceslau Escobar com a Rua Doutor Barcelos.

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Integrante do grupo de pagode D'Kara Nova desde 2017, Diego tocava pandeiro. A relação com a música, porém, começou ainda na adolescência, quando passou a se apresentar em bares e eventos da capital gaúcha.

Ao longo da carreira, também participou de grupos de samba e pagode como Nova Versão, Nossa Casa, Samba & Amizade e Pagode do Zico.

A morte do músico causou comoção entre amigos. Paulinho Vilanova destacou o jeito alegre e generoso de Diego ao lembrar a convivência com ele.

"Era um cara sorridente, sempre alegre, brincalhão, disposto a fazer samba para os amigos. Não era pelo dinheiro. Ele ia tocar no meu aniversário e não iria cobrar nada. Era muito bom de coração", diz Paulinho Vilanova, amigo do músico.

Segundo informações da Polícia Civil, Diego estava no banco de passageiros de um Peugeot 208 quando o veículo entrou na avenida e acabou atingido lateralmente por outro carro.

O músico recebeu atendimento ainda no local da ocorrência. Apesar dos esforços de socorro, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Os dois condutores também ficaram feridos e precisaram ser levados para atendimento médico. A identidade deles não foi divulgada.

Conforme a Polícia Civil, o motorista do Peugeot, onde Diego estava, se recusou a realizar o teste do bafômetro.

A investigação deverá apontar como a batida aconteceu. Para isso, a Polícia Civil pretende analisar imagens registradas por câmeras de segurança instaladas nas proximidades do cruzamento.