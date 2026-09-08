Influencer Vovó Elma morre aos 103 anos após problema de saúde ser exposto na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

A trajetória de Vovó Elma nas redes sociais chegou ao fim nesta segunda-feira (7), um dia depois de ela completar 103 anos.

A morte da influenciadora foi anunciada em uma publicação feita no perfil administrado por seu neto, que reúne mais de 144 mil seguidores.

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O administrador da conta havia revelado, cerca de uma semana antes, que a idosa enfrentava um momento delicado de saúde.

Na ocasião, ele pediu aos seguidores que orassem pela influenciadora e falou sobre o carinho construído por ela ao longo dos anos.

"Talvez você nunca consiga imaginar quantas vidas você tocou. Quantas pessoas sorriem quando ouvem seu nome. Quantas pessoas aprenderam a te amar mesmo sem nunca terem te conhecido pessoalmente", disse em uma das publicações.

A confirmação da morte veio acompanhada de uma homenagem do neto. Em um longo texto, ele relembrou a importância da avó em sua vida e afirmou que ainda enfrenta dificuldades para assimilar a perda.

"Hoje, eu me despeço, com o coração profundamente apertado, da minha maior inspiração. Minha florzinha descansou, deixando em mim e em todos que tiveram a felicidade de conhecê-la um legado imenso de amor, carinho, doçura e alegria.

Ainda é difícil acreditar que não ouvirei sua voz, não verei seu sorriso e não sentirei sua presença como antes. Mas tudo continuará vivo nas minhas lembranças e no coração de cada pessoa que ela tocou", escreveu.

Na sequência, o neto reforçou que a lembrança da avó permanecerá entre familiares e pessoas que acompanharam sua história pelas redes sociais.

"A saudade será eterna, mas o seu amor também será. Você continuará vivendo em mim, nas histórias que deixou, nos ensinamentos que compartilhou e em todos nós. Chegou a hora da senhora descansar, minha guerreira! Obrigada por tudo que foi para mim e para o meu filho, te amo".

A publicação também recebeu manifestações de seguidores e de personalidades. Entre elas, o jornalista Evaristo Costa, que deixou uma mensagem de pesar pela morte da influenciadora: "Meus sentimentos", escreveu.

Vovó Elma ganhou notoriedade ao compartilhar momentos simples da rotina com o público. Entre os conteúdos publicados estavam vídeos em que aparecia ensinando receitas, mostrando presentes que recebia e registrando ocasiões ao lado dos familiares. Com o tempo, os registros ajudaram a aproximá-la de milhares de pessoas nas redes sociais.