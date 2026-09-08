Influencer tem dedo amputado ao vivo no Rock in Rio e faz desabafo - (crédito: Reprodução/Instagram)

A decisão de explorar o entorno do Rock in Rio para produzir conteúdo acabou em um acidente grave para o streamer Adalton Rodrigues Junior, conhecido como Lodk.

Durante uma transmissão ao vivo, o anel que ele usava no dedo anelar da mão direita ficou preso em uma grade nos arredores do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio, provocando a perda do dedo.

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O episódio ocorreu antes da entrada no festival. Lodk e um amigo tinham ingressos para o Rock in Rio, mas resolveram percorrer a área externa da Cidade do Rock à procura de possíveis vulnerabilidades no perímetro de segurança. A intenção era registrar a situação para o canal do influenciador.

Em determinado momento, os dois encontraram um trecho sem vigilância próximo a um posto de gasolina.

Foi nesse local que o acidente aconteceu. O streamer contou que o dedo ficou preso na estrutura junto com o anel.

“Foi tudo ao vivo. A gente decidiu fazer um conteúdo para mostrar uma possível falha na segurança do Rock in Rio. Estávamos andando pela região e encontramos um lugar sem vigilância, perto de um posto de gasolina. Meu anel ficou preso na grade junto com o dedo”, relatou.

A princípio, Lodk não percebeu a gravidade do ferimento e afirmou que praticamente não sentiu dor. A situação ficou evidente quando o amigo que o acompanhava avisou que o dedo estava preso.

“Meu amigo disse: ‘Seu dedo está preso na grade’. Pedi para ele pegar meu dedo, falei com a segurança e saí dali de mototáxi”, contou.

O streamer foi levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo informações da unidade, ele precisou ser submetido a uma cirurgia e recebeu alta nesta segunda-feira (7).

A experiência também foi a primeira vez que Lodk precisou passar por uma cirurgia. Ele afirmou que nunca havia quebrado um braço nem enfrentado um procedimento cirúrgico anteriormente.

“Na hora não senti nada. Só doeu quando fui fazer o curativo. Nunca tinha quebrado um braço nem passado por uma cirurgia. Foi a primeira vez que operei alguma coisa”, afirmou.

Depois do acidente, o influenciador reconheceu que a decisão tomada durante a gravação foi equivocada. Em entrevista ao g1, afirmou que pretende ter mais cuidado nas próximas lives, embora diga estar tranquilo com o que aconteceu.

“Sim, eu me arrependo. Mas estou bem, tranquilo. Como eu sempre falo, transformo meus desastres em piada. Mas preferia ter ainda todos os dedos”, disse Lodk.

O streamer é conhecido por produzir conteúdos no formato IRL, sigla em inglês para “in real life” (“na vida real”).

Nesse tipo de transmissão, ele mostra ao público, em tempo real, passeios pelas ruas do Rio de Janeiro e de outras cidades.

Mesmo diante das consequências do acidente, Lodk decidiu manter o tom descontraído nas redes sociais. Ele chegou a divulgar uma espécie de “festa de despedida do dedo”.

Posteriormente, explicou que o objeto apresentado nas imagens era, na realidade, um dedo de brinquedo semelhante aos utilizados em truques de mágica.