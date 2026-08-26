Cantor tem duas pernas amputadas após tragédia e família faz 'vaquinha' para custear tratamento - (crédito: Reprodução/Instagram)

A família e a equipe de Robert Astro iniciaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar o cantor de 25 anos durante o período de recuperação após o grave acidente que resultou na amputação das duas pernas.

A mobilização foi anunciada nas redes sociais e busca garantir recursos para as novas necessidades do artista.

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Entre as despesas previstas estão o acompanhamento psicológico, o tratamento fisioterapêutico e as adaptações necessárias na residência do cantor para adequá-la à nova realidade.

Em um vídeo publicado nas redes, pessoas próximas a Robert explicaram os objetivos da campanha e pediram apoio do público.

Além da arrecadação financeira, a equipe também fez um apelo para que os fãs contribuam com doações de sangue. A solicitação foi divulgada em outra publicação nas redes sociais.

Cantor foi prensado entre veículos

Robert Astro se apresentava em Serrinha, na Bahia, quando sofreu o acidente na noite do último domingo (23).

O cantor estava entre veículos estacionados na Rua Araci, no bairro Cidade Nova, por volta das 21h30, quando uma caminhonete atingiu os carros e o prensou.

Segundo informações divulgadas pelo g1, Robert estava de pé entre os veículos no momento da colisão. A força do impacto provocou ferimentos graves e levou à amputação das duas pernas.

O primeiro atendimento foi realizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, Robert foi encaminhado ao Hospital Municipal de Serrinha.

Devido à gravidade do quadro, ele precisou ser transferido para uma unidade de saúde de maior complexidade em Feira de Santana, onde passou por cirurgia.

O acidente aconteceu no município localizado a aproximadamente 70 km de Feira de Santana.

Motorista foi preso

O condutor da caminhonete também foi detido após a ocorrência. O homem, de 39 anos, foi encontrado pouco tempo depois do acidente e, conforme informações da Polícia Civil (PC) repassadas ao g1, apresentava sinais visíveis de embriaguez.

A prisão ocorreu em flagrante. O motorista foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ele permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.