Cantor tem duas pernas amputadas após tragédia e família faz 'vaquinha' para custear tratamento

A família e a equipe de Robert Astro iniciaram uma campanha de arrecadação de dinheiro para ajudar o cantor de 25 anos durante o período de recuperação após o grave acidente que resultou na amputação das duas pernas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A mobilização foi anunciada nas redes sociais e busca garantir recursos para as novas necessidades do artista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Entre as despesas previstas estão o acompanhamento psicológico, o tratamento fisioterapêutico e as adaptações necessárias na residência do cantor para adequá-la à nova realidade.
Em um vídeo publicado nas redes, pessoas próximas a Robert explicaram os objetivos da campanha e pediram apoio do público.
Além da arrecadação financeira, a equipe também fez um apelo para que os fãs contribuam com doações de sangue. A solicitação foi divulgada em outra publicação nas redes sociais.
Cantor foi prensado entre veículos
Robert Astro se apresentava em Serrinha, na Bahia, quando sofreu o acidente na noite do último domingo (23).
O cantor estava entre veículos estacionados na Rua Araci, no bairro Cidade Nova, por volta das 21h30, quando uma caminhonete atingiu os carros e o prensou.
Segundo informações divulgadas pelo g1, Robert estava de pé entre os veículos no momento da colisão. A força do impacto provocou ferimentos graves e levou à amputação das duas pernas.
O primeiro atendimento foi realizado por profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, Robert foi encaminhado ao Hospital Municipal de Serrinha.
Devido à gravidade do quadro, ele precisou ser transferido para uma unidade de saúde de maior complexidade em Feira de Santana, onde passou por cirurgia.
O acidente aconteceu no município localizado a aproximadamente 70 km de Feira de Santana.
Motorista foi preso
O condutor da caminhonete também foi detido após a ocorrência. O homem, de 39 anos, foi encontrado pouco tempo depois do acidente e, conforme informações da Polícia Civil (PC) repassadas ao g1, apresentava sinais visíveis de embriaguez.
A prisão ocorreu em flagrante. O motorista foi autuado por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada. Ele permanece custodiado e está à disposição do Poder Judiciário.
Saiba Mais
- Mariana Morais Atriz da Globo larga tudo e engata em nova profissão no anonimato
- Mariana Morais Lembra dela? Afastada da TV, ex-estrela da Globo faz rara aparição
- Mariana Morais Motorista que causou acidente que amputou pernas de cantor estava bêbado
- Mariana Morais Quem é o cantor que perdeu as duas pernas após ser prensado por veículos em acidente
- Mariana Morais Atriz acusa ator famoso de agressão e web aciona TV Globo e Netflix
- Mariana Morais Grávida, Raquel Brito é hospitalizada às pressas e revela estado de saúde