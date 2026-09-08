Show de Michel Teló fracassa após prefeitura pagar fortuna; cantor reage

Nem o temporal que atingiu Vitória na noite de domingo (6) cancelou a apresentação de Michel Teló na capital capixaba.

O cantor manteve o compromisso e subiu ao palco montado na Praça do Papa, onde se apresentou dentro da programação pelos 475 anos da cidade.

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A apresentação, no entanto, ocorreu em meio a uma forte chuva e teve público esvaziado. A apresentação teve custo de R$ 440 mil aos cofres públicos.

Segundo informações do Portal Nacional de Contratações Públicas, ligado ao Governo Federal, esse foi o valor pago pela Prefeitura de Vitória pela contratação do cantor para o evento.

Após o fim do show, Teló relatou que a chuva também atingiu os profissionais e parte da estrutura utilizada durante a apresentação.

Instrumentos e equipamentos ficaram molhados, mas o cantor avaliou positivamente a noite.

"Só gratidão. A chuva veio forte, molhou palco, equipamentos, deixou tudo muito mais difícil do que a gente imaginava. Quem saiu de casa, enfrentou a chuva, vento forte e merecia todo o nosso respeito e a nossa entrega. Então, a gente fez o que ama fazer: subiu no palco e cantou", escreveu o artista nas redes sociais.

"A gente terminou molhado, com equipamento, instrumentos molhados, mas com o coração cheio de alegria. Foi especial demais estar com vocês", afirmou.