Michel Teló expõe Marcos Mion e gera climão após festa de aniversário - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Michel Teló usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para fazer um desabafo público.

Um dia após completar 45 anos, o cantor recorreu aos stories do Instagram para comentar sobre amigos e familiares que acabaram esquecendo de parabenizá-lo pela data.

De acordo com o sertanejo, a celebração do aniversário foi animada, com “cantoria e bagunça boa”, mas ele admitiu ter ficado levemente incomodado ao perceber a ausência de mensagens de pessoas próximas.

“É normal os amigos e a família, uma turminha, esquecerem o aniversário de vocês ou é só comigo que isso acontece?”, questionou.

Teló ainda ponderou que entende a correria típica do início do ano, mas reiterou que um simples “parabéns” já teria feito diferença.

Levando a situação na esportiva, o cantor decidiu “expor” alguns dos esquecidos como forma de brincadeira.

Entre os citados estava o apresentador Marcos Mion, a quem Teló se referiu como compadre, já que são amigos de longa data.

“Tô chateado de ter colocado você nessa lista”, disse, rindo, ao mencionar o apresentador.

Ao encerrar a sequência de stories, Michel Teló convidou os seguidores a entrarem na brincadeira e marcarem aquele amigo que costuma esquecer datas importantes.

“Vamos fazer esse movimento, turma”, incentivou.