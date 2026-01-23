Michel Teló expõe Marcos Mion e gera climão após festa de aniversário

Michel Teló usou as redes sociais nesta quinta-feira (22) para fazer um desabafo público.
Um dia após completar 45 anos, o cantor recorreu aos stories do Instagram para comentar sobre amigos e familiares que acabaram esquecendo de parabenizá-lo pela data.
De acordo com o sertanejo, a celebração do aniversário foi animada, com “cantoria e bagunça boa”, mas ele admitiu ter ficado levemente incomodado ao perceber a ausência de mensagens de pessoas próximas.
“É normal os amigos e a família, uma turminha, esquecerem o aniversário de vocês ou é só comigo que isso acontece?”, questionou.
Teló ainda ponderou que entende a correria típica do início do ano, mas reiterou que um simples “parabéns” já teria feito diferença.
Levando a situação na esportiva, o cantor decidiu “expor” alguns dos esquecidos como forma de brincadeira.
Entre os citados estava o apresentador Marcos Mion, a quem Teló se referiu como compadre, já que são amigos de longa data.
“Tô chateado de ter colocado você nessa lista”, disse, rindo, ao mencionar o apresentador.
Ao encerrar a sequência de stories, Michel Teló convidou os seguidores a entrarem na brincadeira e marcarem aquele amigo que costuma esquecer datas importantes.
“Vamos fazer esse movimento, turma”, incentivou.
