Ex-galã de Malhação se casa e diferença de idade espanta público na web - (crédito: Reprodução/Instagram)

O casamento religioso de Guilherme Leicam, de 36 anos, e Anna Clara Leicam, de 21, repercutiu nas redes sociais por causa da diferença de idade entre os dois. O ator e a modelo oficializaram a união em uma cerimônia realizada na última sexta-feira (4).

Juntos desde 2021, os dois já haviam formalizado a união no civil em julho do ano passado. O enlace religioso contou com duas cerimônias, realizadas em Belo Horizonte, Minas Gerais, e Niterói, no Rio de Janeiro.

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A diferença de 15 anos entre Guilherme e Anna Clara passou a ser alvo de comentários na internet após imagens e informações sobre o casamento circularem nas redes sociais.

Parte dos internautas também questionou o relacionamento pelo fato de a modelo ser menor de idade quando o casal começou a se relacionar, em 2021.

“Que horror 15 anos de diferença e sem falar que em 2021 ela tinha 16 anos”, escreveu uma usuária do X. “Coitada, não aproveitou nada da vida e já se meteu nisso”, declarou outro.

Também houve quem levantasse uma hipótese sobre a forma como os dois teriam se conhecido, sem apresentar confirmação para a especulação.

“Ele deve ter conhecido ela na festa de 15 anos dela, ele costumava fazer uns bicos como príncipe de valsa em festa de debutante”, especulou uma terceira internauta.

Guilherme Leicam ganhou notoriedade por trabalhos em novelas da Globo, entre eles "Malhação: Seu Lugar no Mundo", "A Dona do Pedaço", "Em Família" e "Tempo de Amar". O ator não aparece em produções televisivas desde 2019.

Anna Clara, por sua vez, mantém uma carreira nas redes sociais e reúne mais de 24 mil seguidores no Instagram. Em seu perfil, ela se apresenta como empresária, modelo e influencer.